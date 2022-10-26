Дипломат Воронцов: РФ готова обсуждать все вопросы космической безопасности со всеми заинтересованными государствами

Россия готова обсуждать весь спектр вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, сообщил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Замдиректора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями подчеркнул, что в РФ готовы к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, передает ТАСС.

По словам дипломата, в Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.

Воронцов подчеркнул, что Россия с самого начала освоения космического пространства выдерживает последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космосе и его сохранения для мирных целей, в связи с этим в Москве считают необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

По словам дипломата, основа для такой работы есть – это российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов».

Как отметил замдиректора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями, предлагаемая Россией договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса.

В МИД РФ также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств, не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.

Напомним, в ноябре прошлого года Москва призвала создать инструмент для недопущения гонки вооружений в космосе.

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