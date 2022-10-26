 

Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний

26.10.2022, 5:15, Разное
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Немецкая компания Adidas прекратила своё сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом, пишет Sky News. Причиной стало высказывание Уэста в соцсетях: в своём Twitter артист написал, что собирается «ввести третий уровень реагирования» против евреев.


AP

Немецкая компания Adidas разорвала сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом, пишет Sky News. Причиной стали «неприемлемые и опасные» антисемитские высказывания Уэста в социальных сетях. Издание отмечает, что Adidas стал очередной из целого ряда компаний, разорвавших контракты с артистом из-за его оскорбительных высказываний.

«Adidas не приемлет антисемитизм и любой другой вид разжигания ненависти. Недавние высказывания и действия Канье Уэста были неприемлемы, агрессивны и опасны. Они нарушают ценности нашей компании в сфере разнообразия, инклюзивности, взаимоуважения и честного обращения», — приводит издание отрывок из официального заявления Adidas. 

Недавно Уэст написал у себя в Twitter, что собирается ввести «третий уровень реагирования» против людей еврейского происхождения, напоминает Sky News. Отмечается, что сотрудничество с Уэстом также прекратило агентство талантов CAA: кроме того, рэпера раскритиковала его бывшая супруга Ким Карадашьян, заявившая, что «разжигание ненависти никогда не бывает приемлемым». Отмечается, что показ уже снятого документального фильма про Уэста также был отменён.

Уэст также подвергался критике за своё недавнее появление на публике в майке с надписью «жизни белых имеют значение», напоминает Sky News. В  Adidas отметили, что разрыв контракта с Уэстом обойдётся компании в €250 млн. 


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