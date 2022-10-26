 

В США разгорается «тридемия» среди детей

26.10.2022, 5:15, Разное
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В ряде штатов США произошёл резкий всплеск «тридемии» — заболеваний гриппом, респираторно-синцитиального вируса и ковида среди детей, передаёт NBC News. Персонал медицинских учреждений пишет о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму.

Растут опасения по поводу возможной тридемии этой зимой — слияния гриппа, респираторно-синцитиального вируса и ковида. Количество заражений продолжает расти намного раньше, чем обычно. Почти половина средней школы Вирджинии, около тысяча учеников, в пятницу отсутствовали по причине наличия у них симптомов гриппа. Занятия возобновились сегодня после того, как администраторы отменили некоторые мероприятия на выходных.

ЖЕНЩИНА: Мы все были внутри в течение долгого времени, и микробы такие, какие они есть.

По данным одной крупной фармакологической компании, за последние две недели активность гриппа в её клиниках увеличилась более чем вдвое. В Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне теперь сообщают, что более 90 процентов их педиатрических больничных коек заполнены. В нескольких других штатах этот показатель на уровне между 80 и 90 процентами. Многие пациенты борются с РСВ, распространённым респираторным заболеванием, которое обычно похоже на простуду, но может быть очень серьёзным у детей в возрасте до двух лет и взрослых.

КОРИ РОБЕРТСОН: Ему было трудно дышать, сбивалось дыхание.

В Южной Каролине у новорожденного сына Кори Робертсона обнаружили РСВ, и он находился на искусственной вентиляции лёгких.

КОРИ РОБЕРТСОН: Я очень испугался; ему семь недель, поэтому у меня определённо был страх, которого я раньше не чувствовал от неизвестности происходящего.

В Провиденсе, штат Род-Айленд, детская больница Хасбро загружена на 125 процентов. Дополнительные пациенты остаются в отделении неотложной помощи в ожидании свободных коек.

ТРЕЙСИ ДЖИНАЙТ, медсестра детской больницы Хасбро: То, что происходит последние несколько недель, — такого я никогда раньше не видела.

Эта медсестра детской поликлиники проработала здесь 22 года.

ГЕЙБ ГИТЕРРЕС, корреспондент NBC News: О чём вы больше всего беспокоитесь перед приближающейся зимой?

ТРЕЙСИ ДЖИНАЙТ: Меня беспокоит ухудшение состояния детей и нехватка коек, а также то количество детей, которых мы сможем принять в больнице и обеспечить их всех необходимым уходом.

Другая проблема заключается в том, что в последнее время по всей стране всё больше педиатрических отделений закрывается, что нагружает систему.

ЛИНДА БРАУН, лечащий врач отделения неотложной помощи детской больницы Хасбро: Мы доставляем пациентов в помещения больницы, которые никогда раньше не использовали, и пытаемся как бы переместить персонал в эти помещения, чтобы предоставлять уход за больными.

Гейб, чтобы уменьшить эту тройную угрозу, я знаю, что врачи призывают людей делать прививки от коронавируса и гриппа.

ГЕЙБ ГИТЕРРЕС: Да, Лестер. Только 6 процентов американцев получили свои бустерные прививки от омикрона, и завтра президент Байден тоже собирается привиться и показать хороший пример другим.

Дата выхода в эфир 25 октября 2022 года.


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