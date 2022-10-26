 

Россиян стали чаще заливать соседи

26.10.2022, 3:57, Разное
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Три четверти обращений собственников квартир к страховщикам связано с заливами жилья. Всего за год количество заявок увеличилось сразу на 14%, до 8 тыс., сообщают аналитики “СберСтрахования”.

На заливы приходится основная доля страховых компенсаций – 41%. В среднем страховщики выплачивают по заливам 49 тыс. рублей. Самая большая выплата в текущем году, связанная с заливом, составила 1 млн рублей.

Что делать, если квартиру затопили?

Во-первых, необходимо быстро отключить электричество в квартире, даже если проводка находится далеко от места затопления. Надежнее всего это сделать через электрощит.

Затем надо сообщить соседям сверху о произошедшем. Возможно, они смогут сами устранить протечку. Если наверху никого нет, следует позвонить в диспетчерскую. Контакты также можно посмотреть на интернет-портале Госуслуг или в квитанции о квартплате.

После этого необходимо сфотографировать и снять на видео последствия затопления. Желательно в качестве свидетелей привлечь соседей по лестничной клетке или консьержа.

Завершив съемку, следует приступить к составлению акта о затоплении, также при свидетелях. В акте указывается причина и последствия аварии, перечень испорченных затоплением предметов, виновник затопления. Важно, чтобы свидетели заверили акт своими подписями.

Если жилье застраховано, нужно заказать выезд специалиста компании-страховщика, который оценит ущерб.

Если квартира не застрахована, можно попытаться решить вопрос мирно и договориться с соседями о компенсациях. Если они согласятся, то важно подписать соглашение о возмещении. Документ будет не лишним заверить у нотариуса.

Если мирно конфликт решить не удается, надо заказать независимую экспертизу. О визите оценщиков стоит заранее предупредить соседей и управляющую компанию. После завершения оценки можно еще раз попытаться мирно уладить с соседями вопрос о возмещении убытков. Если их позиция не изменилась, остается только обратиться в суд.


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