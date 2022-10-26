 

Мнение: Черный плащ

26.10.2022, 3:30, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, оказывается, слетал в Нижний Тагил.

И написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники.

Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен…»


Отсюда

Лично меня очень впечатлила угроза Медведева об уголовной ответственностью за срыв госзаказа. Видимо, для того, что бы угроза была воспринята предельно серьезно, зампред Совбеза России приехал на танковый завод в черной  комиссарской кожанке. Или  черные кожаные плащи сейчас популярны? Я отстал от моды?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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