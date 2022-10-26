 

В Москве не хватает малоэтажного жилья

26.10.2022, 2:30, Разное
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Жилые комплексы высотой до 11 этажей практически исчезли со столичного рынка внутри МКАД. В настоящее время в городе реализуется всего семь таких новостроек, две из которых введены в эксплуатацию.

Цены в средне– и малоэтажных проектах в «старой» Москве стартуют от 260 тыс. рублей, а в центре города достигают 566 тыс. рублей.

Чуть лучше обстоит ситуация в Новой Москве, где доля среднеэтажных проектов (высотой от 6 до 11 этажей) составляет 14%. На долю малоэтажных комплексов приходится порядка 2%.

По данным Циан, средняя этажность строящихся жилых комплексов в столице сейчас составляет 27 этажей, в целом по России – 19 этажей. Высота каждого четвертого возводимого жилого дома в стране сейчас превышает 25 этажей.


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