 

Россия подала в СБ ООН жалобу на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биооружия

26.10.2022, 2:15, Новости дня
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Москва подала в Совет Безопасности ООН официальную жалобу в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, следует из письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку всемирной организации и председателю Совбеза.

В документе говорится, что в соответствии со статьей шесть конвенции о биологическом оружии (КБТО), Россия направляет в Совет безопасности ООН официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ всемирной организации, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции, передает РИА «Новости».

Небензя просит незамедлительно проинформировать всех членов Совета об этой инициативе.

Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Согласно предложенному РФ проекту резолюции, СБ ООН постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории.

Документ также предписывает представить Совету Безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны участницы КБТО на ее Обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.

Ранее во вторник Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине. В сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.

В мае Следственный комитет РФ решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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