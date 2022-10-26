Дипломат Воронцов: РФ не исключает содействия некоторых западных стран Украине в создании «грязной бомбы»

Россия не исключает содействия некоторых западных стран Украине в создании «грязной бомбы», сообщил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в своем выступлении на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Воронцов сообщил, что, по имеющимся у РФ данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана – Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить «грязную бомбу», передает ТАСС.

Дипломат выразил уверенность, что цель задуманной Киевом провокации очевидна и состоит в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения. По словам Воронцова, власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве и ее партнерам, приведет к изоляции РФ на международной арене.

Дипломат также отметил, что в МИД РФ не исключают оказания содействия Киеву в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для «грязной бомбы».

Воронцов сообщил, что, по имеющимся у РФ сведениям, подрыв такого боеприпаса киевский режим планирует осуществить, замаскировав под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда использовался бы высокообогащенный уран.

Как подчеркнул дипломат, во внешнеполитическом ведомстве РФ требуют от киевских властей и контролирующих их западных кураторов прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан, безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет и проверять существующие красные линии в ядерной сфере.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать использование Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

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