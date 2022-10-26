Посол РФ в США Антонов: Предоставляющие Украине помощь страны становятся пособниками и спонсорами ядерного терроризма

Предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС, говорится в комментарии посла РФ в США Анатолия Антонова американскому журналу Newsweek.

Как отметил дипломат, слова которого приводит посольство РФ в Соединенных Штатах в своем Telergram-канале, Вашингтон и союзники, вместо того чтобы надавить на окончательно потерявших рассудок украинских подопечных, оказывают им финансовую и военную помощь, становясь, по сути, спонсорами и пособниками ядерного терроризма, передает ТАСС со ссылкой на материал в журнале Newsweek.

Антонов констатировал, что в русофобской истерии страны Запада прибегают к формуле, что против РФ любые средства хороши, включая абсолютно безумные и бесчеловечные. Российский дипломат обратил внимание, что Москва призывает американскую публику задуматься, не слишком ли высока цена для сведения политических счетов с Россией.

Дипломат выразил уверенность, что цель провокаций с возможным использованием «грязной бомбы» состоит в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить беспрецедентную информационную кампанию против Москвы.

При этом он подчеркнул, что применение «грязной бомбы» – далеко не любительская диверсия, детонация радиологического взрывного устройства будет иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности: ударная волна распылит радиоактивные вещества в периметре до нескольких тысяч квадратных метров, а зараженные территории превратятся в зону отчуждения на 30-50 лет.

Глава российской дипломатической миссии также заявил, что Киев не исключает возможности создания ЧП на ядерных объектах. Как указал дипломат, провокация Киева на АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории, или создание чрезвычайной ситуации в результате обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС, является еще более опасным вариантом развития событий и может привести к аварии, сопоставимой с чернобыльской и фукусимской катастрофами, от которых мир до сих пор не оправился.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».

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