А он сам ушёл – Личное мнение

Даня Милохин, которого подозревали в романтичных чувствах к фигуристке Медведевой, выступал в телевизоре и, в отличие от Волочковой, решил сам уйти.

Я, говорит, не вижу смысла для себя и показал всем сердечко!



Фото: Соцсети

Никого не хочу защищать — тем более, телевизор! Поймите правильно, речь сейчас не о шоу, а об отношении к делу.

«Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю: люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу».

Мужику 20 лет, заметьте. Сначала подписывается на участие в шоу, а потом — не буду!

Я устал, я не вижу смысла, но всех люблю, вот руками прямо много раз сделал сердце.

Что вообще происходит? Ты впрягаешься в дело, а потом вдруг решаешь, что оно тебе просто не нужно. А зачем ты тогда вообще в это лез?

Вот меня такое отношение просто ставит в тупик.

Всё понимаю. Денег у Дани очень много. Лучше, вместо коньков, просто поспать. И телевизор этот парню не нужен — не прибавит он Милохину популярности. Но всё тот же вопрос: а ты этого не понимал, когда заходил в проект?

Обычно такое отношение лечит жизнь. Раз так сделаешь, второй-третий, а потом с тобой просто никто не будет иметь никаких дел. И ты, сидя на бобах, будешь выполнять, взятые на себя обязательства. Ну, или продолжишь лапу сосать без мёда — тут уж твой выбор.

Неужели это кому-то непонятно? Странно.

А вы доводите до конца взятые на себя обязательства?

—