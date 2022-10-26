 

Медово-русый балаяж — тренд этого сезона: идеи окрашивания, которые украсят зимний образ

26.10.2022, 1:20, Разное
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Балаяж – техника окрашивания, при которой волосы выглядят так, как будто они выгорели на солнце. Она стала очень популярна в последние годы, так как создает максимально естественный эффект. Медово-русый балаяж – один из главных трендов этого сезона. Его теплые оттенки украсят ваш зимний образ. Они подходят для женщин любого возраста. В статье мы приведем несколько идей медово-русого балаяжа.

Золотисто-медовый блонд

Золотисто-медовый блонд подойдет женщинам, которые любят теплые тона. Он придаст шевелюре блестящий и здоровый вид.

Яркий медовый блонд с теневыми корнями

Яркий медовый блонд сделает ваши волосы сияющими. Затененные корни облегчат уход за шевелюрой. Их отрастание будет не так заметно, и вам не придется слишком часто красить пряди.

Волнистые длинные волосы с оттенком медового блонда

Медовый блонд отлично сочетается с длинными волнистыми волосами. Этот оттенок подчеркивает красоту и текстуру шевелюры. Если у вас от природы прямые пряди, то создайте на них легкие волны с помощью спрея для укладки и плойки.

Балаяж на светло-каштановых прядях

Если вы хотте осветлить каштановые пряди и получить цвет, не требующий ухода, то сделайте медово-русый балаяж. Это идеальный теплый тон. Сохраните естественный оттенок корней, чтобы реже окрашивать волосы.

Медовые оттенки блонда

На светлых волосах медовые оттенки блонда смотрятся наиболее естественно. Пряди с золотистым блеском выглядят “поцелованными солнцем” благодаря использованию балаяжа. Такое окрашивание особенно подходит женщинам с теплым оттенком кожи.

Оттенок ириски

Оттенок ириски – это очень светлый карамельный тон. Он отлично сочетается с любым естественным цветом кожи и волос.

Этот цвет подойдет женщинам, которые не могут часто посещать парикмахерскую. Он требует обновления 1 раз в 4-6 месяцев. Чтобы окрашивание было долговечным, используйте шампуни и кондиционеры без сульфатов.

Объемный медовый блонд в технике фолаяж

Чтобы придать волосам больше объема, попробуйте медовый блонд, выполненный в технике фолаяж. Это окрашивание сочетает лучшие черты балаяжа и мелирования фольгой. Оно позволяет получить мягкое осветление.

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Светлые медовые тона

Пусть ваши волосы сияют и мерцают светлыми медовыми тонами. Попросите парикмахера использовать для балаяжа оттенки ириски, меда и золота. Ваши пряди будут отражать свет и переливаться теплыми цветами.

Медовый блонд с карамельными тонами

Если у вас темно-каштановые волосы, то попробуйте медовый блонд с карамельными оттенками. Теплые тона идут натуральным брюнеткам с оливковым цветом кожи.

Если у вас тонкие пряди, то укладывайте их с помощью фена с круглой щеткой и спрея для объема.

Тонкие медовые тона на средне-каштановом фоне

Если у вас средне-каштановые волосы, то добавьте тонкие полоски медового блонда. Чтобы придать шевелюре больше объема, уложите пряди в виде локонов.

Заключение

Балаяж в медово-русых тонах требует хорошего ухода. Такое окрашивание чувствительно к качеству воды, которую вы используете для мытья головы. Обязательно применяйте фильтр для душа, так как минеральный осадок может испортить полученный цвет волос.


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