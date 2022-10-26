Мобилизация рынка: как продавцы ширпотреба пытаются нажиться на патриотах России

Решение российского лидера Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации в рамках специальной военной операции на Украине привело к параллельной мобилизации рынка. Разного рода недобросовестные граждане и просто откровенные мошенники захотели воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы нажиться на патриотах, желающих выполнить свой боевой долг перед родиной.

И ладно бы речь шла только о попытке нажиться. Помимо взвинченных цен продавцы сегодня предлагают гражданам товары очень низкого качества. “Паленка” на скорую руку шьется в Китае или Турции. Более того, мошенники прикрывают свою деятельностью вывесками со словом “военторг”.

Разумеется, в реальности их продукция не имеет никакого отношения к армейскому качеству. Даже поддельные сертификаты качества и неаккуратно вышитые бренды не могут исправить ситуацию. Помешать недобросовестным продавцам сегодня пытается реальный АО “Военторг”, который напрямую связан с Министерством обороны.

Очень важно понимать, что АО “Военторг” занимается поставками в военные части вещевых комплектов или отдельных элементов одежды: брюки, кители и т.д.. О реализации через сеть амуниции (бронежилеты, разгрузки и т.д.) речи не идет.

Более того, если зайти на официальный сайт компании, то можно заметить, что она продает в основном так называемый мерч, то есть гражданскую брендированную одежду. Майки, кепки, толстовки и брелоки с красной звездой или надписью “Армия России” подходят для популяризации армии, но никак не для выполнения боевых задач. А военный ассортимент там довольный скромный.

Меж тем, даже на имеющуюся продукцию АО “Военторг” цены не взвинчивает. Так, в распоряжении газеты “Аргументы и факты” имеется копия письма за подписью генерального директора компании, направленная руководителям дочерний предприятий. В официальном письме даны рекомендации о недопущении повышения цен:

“Определить размер наценки не более 15% на товары, относящиеся к военному вещевому имуществу, востребованному у мобилизованных граждан и добровольцев”.

Генеральный директор АО “Военторг” также обратился в ФАС с сообщением, что с августа по сентябрь 2022 года компания не поднимала стоимость продукции. Кстати, и на официальном сайте висит баннер “Мы снизили цены на все товары армейского ассортимента”.

Очевидно, что аффилированный с Министерством обороны АО “Военторг” не имеет отношения к росту цен на армейскую амуницию. Однако ФАС и Генпрокуратура повышение зафиксировали и уже проводят проверки.

Как сообщает газета “Комсомольская правда”, ширпотреб с необоснованными ценами сегодня можно встретить как частных магазинах, использующих в названиях бренд “военторг”, так и на популярных маркетплейсах: “Озон”, “Вайлдбериз” и других.

Ситуация дошла до того, что региональным властям пришлось выплачивать мобилизованным гражданам подъемные для шопинга. Финансовые проблемы возникли также у патриотов, занимающихся сбором гуманитарной помощи для Армии России. И это все при том, что в АО “Военторг” нет никакого дефицита товаров. Увы, но расплодившиеся частные “военторги” привлекают внимание количеством и агрессивным маркетингом.

К примеру на популярном цифровом сервисе “Озон” можно приобрести очень нужную в боевых условиях армейский спальный мешок. Однако далеко не все знают, какими характеристиками он должен обладать. Недобросовестные продавцы тоже не все указывают.

На одном популярном сайте для объявлений мошенники пытаются выдать рабочие комбинезоны с защитой от удара бензопилой за армейский противоосколочные. Да и цены со времен начала спецоперации подскочили с 15 до 90 тысяч рублей. Но и это не предел. Маркетплейс “Вайлдбериз” продает армейский плащ-дождевик за сто тысяч рублей. Если денег не хватает, продавец заботливо предлагает взять кредит.

К слову, надеяться, что военная продукция советского производства будет отличаться качеством, тоже не стоит. Еще лет семь назад Министерство обороны сняло с длительного хранения и распродало старые телогрейки, фляги, ремни, вещмешки. Не исключено, что вещи попросту начали портиться, поэтому доверять продавцам, которые в свое время взяли их оптом, не нужно.

Категорически не рекомендуется покупать через Интернет бронежилеты. В данном случае речь идет не о высокой цене и даже не о “паленке”. Вполне настоящие, но устаревшие бронежилеты могут оказаться непригодными против современного вооружения. Кроме того, не стоит надеяться, что в боевых условиях вас может спасти самая дорогая и качественная туристическая одежда. Требования к продукции АО “Военторг” абсолютно иные.

Максимально строгое отношение к качеству армейской амуниции необходимо для того, чтобы сохранить людям жизни. Кстати, данный вопрос сегодня находится под контролем Правительства РФ. Так, премьер-министр Михаил Мишустин потребовал быстро нарастить выпуск продукции, востребованной для СВО. Глава кабмина подчеркнул, что власти должны слаженно работать в целях обеспечения потребностей армии.