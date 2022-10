Молод, баснословно богат, готов порвать с ЕС

Риши Сунак — уже пятый глава правительства Британии за последние шесть лет. Чего от него ждать?

Свежеиспеченному премьер-министру Великобритании Риши Сунаку 42 года. Такого молодого человека не было на этом посту двести с лишним лет. Он всего семь лет назад был избран в парламент, два последних года прослужил канцлером казначейства в кабинете Бориса Джонсона (министерский пост, обладатель которого отвечает за всю экономическую и финансовую политику страны).

Сунак хорошо зарекомендовал себя во время пандемии, внедряя щедрую схему выплат для сохранения рабочих мест. Наравне с запретами и наказаниями схема позволила стране пережить три длительных локдауна, пока не произошла массовая вакцинация. Сунак реализовал пакет нестандартных мер поддержки бизнеса и жителей во время ковида (например, Eat out to help out — стимулирование питания вне дома для поддержки индустрии гостеприимства). Его имя ни разу не мелькало в журналистских расследованиях о сомнительных многомиллионных сделках во время хаоса пандемии. В какой-то момент он даже стал самым популярным британским политиком.

Он точно не был среди первых защитников неприглядных поступков Джонсона, но, конечно, посильно вносил в это постыдное «общепартийное дело» и свою лепту — плата за вход в большую политику.

Когда его рейтинги стали устойчиво выше цифр его босса, появилась утечка, что его жена-миллионер имеет специальный налоговый статус, который позволяет ей не платить налоги в Британии, и что он сам до недавнего времени имел американскую грин-карту, позволяющую постоянно проживать в США. Сочувствующие Сунаку наблюдатели отнесли историю на счет его политической неопытности и «наивности»; избиратели этот дурной анекдот заметили и не забыли. Специальное расследование источник утечки не обнаружило.

Сунак нанес серьезный удар Джонсону минувшим летом, когда после многомесячного политического кризиса демонстративно подал в отставку (почти одновременно с министром здравоохранения) и тем самым запустил процесс обрушения премьерства Бориса Джонсона.

За два дня правительство покинули 66 членов. Многие в партии Сунаку этого не простили.

Во время летнего конкурса на пост лидера партии консерваторов (который автоматически становится премьер-министром) он вышел в финал и победил с большим перевесом среди тори — членов парламента, но проиграл голосование Лиз Трасс среди широкого партийного актива. В ходе кампании он предупреждал о сокрушительных последствиях экономической стратегии Трасс, и прогноз его полностью и стремительно подтвердился.

Риши Сунак — британец индийского происхождения и практикующий индуист, сын эмигрантов в первом поколении и первый не белый премьер-министр Соединенного Королевства в истории. Напомню, впрочем, что с 2016 года мэром Лондона является пакистанец и мусульманин Садик Хан (переизбран в 2021 году). Победа Сунака по случайному стечению обстоятельств пришлась на самый большой индуистский праздник, который празднуется по всему миру, — Дивали.

Недоверие у жителей вызывает баснословное богатство Сунака, которое обсуждается часто, хотя и не в каждом разговоре о нем. Успешный финансист с отличным образованием (Винчестерский колледж, Оксфордский университет, Стэнфордский университет), Сунак женился на бизнесвумен и дочери индийского миллиардера. Их потенциальное наследство, по некоторым сведениям, вдвое превысит наследство короля Карла III.

«Нет ничего плохого, если политик богат, но Сунак слишком, невероятно богат, — говорят представители среднего бизнеса. — Но какой бы умный ни был человек, он просто в принципе вряд ли сможет понять, как мы живем и какие у нас заботы».

Удивительное дело, но на родине демократии Сунак стал премьер-министром без голосования в стране (место премьер-министра закреплено за лидером победившей партии, сохраняющей большинство), без голосования в партии и среди тори-депутатов парламента, поскольку оказался единственным кандидатом (нужно было собрать 100 голосов поддержки, и соперники — Борис Джонсон и Пенни Мордаунт — не вышли на состязание), и даже без обращения к избирателям. И Сунак не обещал в полном объеме выполнить манифест, с которым партия шла на выборы в 2019 году.

Строго говоря, во время своей кампании он вообще ничего не обещал — буквально не проронил ни слова.

Но одна только надежда на появление экономически грамотного лидера, не примыкающего к радикалам, начала, по оценкам аналитиков, успокаивать финансовые рынки.

Это пятый премьер-министр у консерваторов за шесть лет с момента голосования о Брексите. В партии глубокий, содержательный конфликт, который она никак не может разрешить и преодолеть.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—