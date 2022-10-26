Мнение: Штатный людоед

Некогда весьма умный политолог Алексей Чадаев (автор эпохального труда “Путин. Его идеология”) после 24 февраля вдруг начал передвигаться исключительно на четырех конечностях – да так шустро, что уже скоро стало казаться, будто он это делал всю жизнь. И тут его читатели блога попросили “высказаться” относительно поступка Антона Красовского. Немного поломавшись для вида, Чадаев начал так:

“Поотвык выражаться кучеряво и буду говорить просто. Есть у «противоположной стороны» штатные медиа-людоеды? Да, есть в количестве. Их используют осознанно в рамках информационно-психологической войны, там и тогда, где и…” и т.д.

Как всегда, проекция рулит. Попытавшись рассказать о Красовском, наш любитель Путина и беспилотников ненароком рассказал о себе. “Штатный людоед”, или даже, наверно, “Старший людоед” – так называется его должность. Что ж, будем знать.