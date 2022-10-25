 

В дополнение к контурной пластике: необычный способ макияжа с использованием воздушно-пузырьковой пленки

25.10.2022, 23:55, Разное
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Слышали ли вы когда-нибудь о необычном способе нанесения макияжа с использованием воздушно-пузырьковой пленки? Пленка используется в дополнение к контурной пластике. Одна из пользователей социальной сети TikTok сделала публикацию, благодаря которой можно понять, что это такое и как делать мейкап.

Все очень просто

Первое, что она сделала, – это обмотала одну руку пленкой. После этого она нанесла розовые румяна на поверхность пузырьковой ​​пленки и подрумянила обе щеки.

Затем девушка нанесла немного консилера на несколько кружочков пузырьковой ​​пленки. Она перенесла его на область под глазами, центр подбородка, лоб и вдоль переносицы.

Настала очередь тонального крема. Героиня публикации нанесла его с помощью пузырьковой ​​пленки под скулы, на лоб и некоторые участки лица, которые не были покрыты румянами или консилером.

Вместе с пузырьковой пленкой после этого использовалась контурная палочка. Девушка работала с ней в области скул, висков, вокруг носа и губ.

В итоге она выровняла весь макияж с помощью спонжа. В первую очередь работа проводилась над зонами с нанесенным консилером. После этого выравнивались контуры и румяна.

Девушка дополнила свой мейкап розовыми и персиковыми тенями для век и жидкой черной подводкой для глаз. Результат получился великолепным.


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