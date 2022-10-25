День Иверской иконы Божией Матери: приметы и традиции 26 октября

История

26 октября – поистине важный день для православной церкви. Верующие прославляют Иверскую икону Божией Матери, к которой еще на Руси обращались с разными просьбами. Именно в этот день в 17 веке икона появилась в Москве, а написал ее, по преданию, евангелист Лука.

Наши предки молились иконе об избавлении от бед и проблем, также о хорошем урожае.

Традиции

В народе день Иверской иконы Пресвятой Богородицы также величают банным обиходьем. Считалось, что именно 26 октября нужно уделить время состоянию бань: заменять сгнившие доски, а также мыть емкости для воды и печи. Народ верил, что в стенах бани живет дух, который любит париться и мыться в четвертый или третий пар, поэтому воду не убирали, а веники и саму баню чистили, чтобы дух смог принять водные процедуры.

Люди же парились в банях с настойками из трав, расставленными по углам, которые, по поверьям, должны были защитить от болезней.

Народные приметы

В этот день наши предки обращали особое внимание на природные знаки. Если день выдался солнечным, значит ближайшие дни будет сопровождать непонятная погода: дождь и снег буду сменять друг друга. Если же люди замечали купающихся в воде воробьев, значит стоит ждать затяжные дожди. Мороз предсказывала чистое светло-голубое небо, а оттепель – громкое пение петухов ранним утром.

Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери?