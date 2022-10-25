 

Карен Оганесян снимет сериал с Юрием Колокольниковым и Филиппом Янковским

25.10.2022, 23:18, Разное
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Режиссером-постановщиком восьмисерийного психологического триллера выступит Карен Оганесян (“Пассажиры”, “Игра на выживание”, “Молоко”). Автор сценария и шоураннер проекта – Дарья Грацевич (“Интерны”, “Измены”, “Холоп”). На главные роли утверждены Марьяна Спивак, Мария Мацель, Филипп Янковский и Юрий Колокольников. В сериале также примут участие Ангелина Пахомова, Павел Чернышев, Алексей Розин, Светлана Камынина и Виктория Толстоганова.

Двадцатилетняя Оля не отличается легким характером. Многие, кто ее знают, говорят, что Оля – злая. Оля ходит к психологу и на сессиях с ним пытается “дать своей злости место”, “выпустить свой гнев”. Оля рассказывает психологу обо всех людях, которые ее бесят, и желает им смерти в страшных муках. Преподавательница в институте, лучшая подруга, парень, отец, мать… Все они очень раздражают Олю. И внезапно все они начинают умирать один за одним при странных, необъяснимых обстоятельствах. Оля теряется в догадках, что происходит. Может быть, это ее психолог решил оказать ей такую странную услугу? Или кто-то другой? Или что-то другое?

Круче сценария в своей жизни я не читал, – заявляет Карен Оганесян. – Никакой свой фильм я так не ждал, как этот. Фантастический актерский состав. Я безумно счастлив, что Слава и Даша выбрали меня. Зрителей ждет невероятный экспириенс. Даша Грацевич – гений!

Мы начали съемки проекта под рабочим названием “Почему ты такая злая?”, – говорит Спивак. – Этот вопрос все чаще задаёшь себе в жизни по отношению и к другим людям и к себе. Так много агрессии накопилось в мире, что хочется найти причину и вырвать ее с корнем, исправить. У нас очень интересный сценарий и прекрасная творческая команда, так что, надеюсь, у нас все получится”.

Съемки сериала продлятся до конца года. Премьера в Okko запланирована на 2023 год.


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