Суд проверит строение гениталий Харви Вайнштейна для установления его вины в деле о насилии

Издание New York Post сообщает, что во время судебного разбирательства по делу о сексуальном насилии, фигурантом которого является голливудский продюсер Харви Вайнштейн, будут изучены его “деформированные” гениталии. Прокуратура сообщила, что такая процедура необходима для доказательства обвинений жертв в изнасилованиях: ранее пострадавшие описывали “уникальные особенности тела” Вайнштейна, которые появились в результате операции, перенесенной шоуменом в 1999 году из-за инфекции.

Никто из пострадавших не сможет идеально описать свою анатомию, но большинство из них смогут описать те аномалии, которые они наблюдали у Вайнштейна во время нападений, — отметил заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса Пол Томпсон.

Он добавил, что хирургическое вмешательство вызвало деформацию гениталий продюсера, а также оставило заметные шрамы, которые будут продемонстрированы на фотографиях во время заседания.

Ранее адвокат Харви Вайнштейна попросил судью улучшить условия содержания продюсера в тюрьме, так как он может не дожить до окончательного вынесения приговора.

Впервые обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных шоумена, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Из-за этого от Харви ушла его жена Джорджина Чапман – сейчас она счастлива в отношениях с актером Эдрианом Броуди.

В июле 2021 года стало известно, что продюсер предстанет перед судом еще по 11 ранее неизвестным эпизодам изнасилований. В этом году о непристойном поведении с его стороны рассказала Сиенна Миллер.