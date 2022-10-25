 

Мода на французский боб с челкой: как стилизовать стрижку под любую форму лица

25.10.2022, 22:33, Разное
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Стрижка французский боб — тренд текущего сезона. Однако многие девушки опасаются ею обзаводиться, поскольку боятся короткой длины локонов. Звездный стилист Карл Гамбрелл полагает, что повода для беспокойства нет. Можно подобрать вариант прически для любой формы лица.

Общие советы

Лучше всего стрижка французский боб подойдет девушкам с овальными и с квадратными лицами. Обладательницы овальных лиц — это в принципе счастливчики, поскольку им подходит любая прическа.

А вот для девушек с квадратными лицами французский боб станет настоящей палочкой-выручалочкой. Ведь именно с помощью этой прически можно смягчить черты лица.

Немаловажную роль играет и структура волос. Данная стрижка больше всего подходит девушкам с пышными и тонкими, но не слишком густыми волосами. Преимуществом является тот факт, если локоны вьются от природы. Тогда стрижка будет выглядеть более привлекательно.

Рекомендации по форме лица

Означает ли, что девушкам, не имеющим квадратную или овальную форму лица, данная стрижка не подойдет? Вовсе нет. Круглолицые барышни тоже могут сделать себе такую прическу. Только в данном случае должен быть боковой пробор, тогда лицо станет визуально более вытянутым.

Девушкам с сердцевидной формой лица лучше останавливать выбор на стрижке с челкой средней длины, боковым пробором. Стрижка должна быть слоистой, без ровного среза.

Кстати, слоистость также показана девушкам с широкими скулами и с заостренными чертами лица. Локоны разной длины, обрамляющие лицо, позволят сделать внешность более миловидной.

Девушкам с узкими и вытянутыми лицами обязательно следует делать прическу с челкой. Пусть челка будет ровной, прямой, относительно густой.

Для любительниц эпатажных и экстравагантных образов подойдет боб с «детской» укороченной челкой, которая нынче в моде. Рваная челка — тоже подходящий в данном случае вариант.


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