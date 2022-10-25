Бизнесмен Пригожин подтвердил родство с ученым Ефимом Пригожиным, который занимался урановыми разработками на Украине

“Ефим Ильич Пригожин – родной брат моего деда. Поскольку я рано остался без отца, большую часть своей жизни я проводил со своим дедом, который научил меня, как творить добро”, — приводит слова Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Предприниматель подчеркнул, что в детстве много времени проводил на Украине. В частности, в Днепропетровской области он прожил несколько лет.

“Сутки напролет находился на работе у дяди Ефима, на тех самых открытых урановых разработках, которыми он и руководил”, — пояснил бизнесмен.

Ефим Пригожин – почетный гражданин города Желтые Воды в Днепропетровской области. Он ветеран Великой Отечественной войны, а также лауреат Ленинской премии. В советские годы он занимался урановыми разработками на территории Украины.