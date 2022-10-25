 

“Жизнь фактически невозможна”: 47-летняя Рудковская вне себя от горя

25.10.2022, 22:15, Разное
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Звездный продюсер
Яна Рудковская начала свое утро с гневного поста в социальной сети. 47-летняя
женщина оказалась вне себя от горя — в мире произошло серьезное событие. “Недоброе
утро!” — заявила блондинка.

Оказалось, что практически
во всех регионах мира зафиксирован сбой работы мессенджера What’s app. В прошлый раз, в 2021 году, подобные проблемы привели к
массовому оттоку пользователей в другое приложение — Telegram. Тогда ситуацию с What’s app решили за 8 часов.

Из-за проблем с
приложением, Яна Рудковская оказалась, фигурально выражаясь, связана по рукам и
ногам. Она не может связаться с коллегами и решить рабочие вопросы.

“Жизнь, общение и, самое
главное, работа — без What’s app уже фактически невозможна”,
— жалуется Яна Рудковская.

Супруга Евгения Плющенко,
конечно, не единственная, кому сегодня придется нелегко. От стабильной работы
мессенджера зависят многие профессии и компании. Возможно, сегодня многие
жители России и других стран вновь задумаются о смене приложения для общения и
звонков. А Яне Рудковской можно пожелать терпения, чтобы такие непростые
рабочие будни случались реже.


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