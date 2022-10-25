“Жизнь фактически невозможна”: 47-летняя Рудковская вне себя от горя

Звездный продюсер

Яна Рудковская начала свое утро с гневного поста в социальной сети. 47-летняя

женщина оказалась вне себя от горя — в мире произошло серьезное событие. “Недоброе

утро!” — заявила блондинка.

Оказалось, что практически

во всех регионах мира зафиксирован сбой работы мессенджера What’s app. В прошлый раз, в 2021 году, подобные проблемы привели к

массовому оттоку пользователей в другое приложение — Telegram. Тогда ситуацию с What’s app решили за 8 часов.

Из-за проблем с

приложением, Яна Рудковская оказалась, фигурально выражаясь, связана по рукам и

ногам. Она не может связаться с коллегами и решить рабочие вопросы.

“Жизнь, общение и, самое

главное, работа — без What’s app уже фактически невозможна”,

— жалуется Яна Рудковская.

Супруга Евгения Плющенко,

конечно, не единственная, кому сегодня придется нелегко. От стабильной работы

мессенджера зависят многие профессии и компании. Возможно, сегодня многие

жители России и других стран вновь задумаются о смене приложения для общения и

звонков. А Яне Рудковской можно пожелать терпения, чтобы такие непростые

рабочие будни случались реже.