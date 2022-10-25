 

Райан Рейнольдс показал, как отметил 46-летие с беременной Блейк Лайвли, братом и мамой

25.10.2022, 21:57, Разное
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23 октября Райану Рейнольдсу исполнилось 46 лет. В честь этого многие друзья и коллеги поздравили его публично: так, Хью Джекман опубликовал в своем блоге небольшое видео с поздравлением (смотрите его в нашем Telegram-канале). В нем актер сел на фоне картин с изображением Рейнольдса и зажег свечку, напевая песню “Happy Birthday to You”. После Джекман поздравил друга с днем рождения, использовав при этом цитату своего персонажа, Росомахи.

Райан, я загадываю желание, и это твой подарок на день рождения. Все, что я хочу сказать это: “Я лучший в своем деле. Но дело это не из лучших”.

А несколько часов назад актер сам вышел на связь с подписчиками и показал, как прошел день его рождения. Его именинник провел с самыми близкими: мамой Тэмми, одного из трех старших братьев Терри и супругой Блейк Лайвли. По крайней мере, на снимки попали только они. 

Этот день рождения – лучший день рождения из всех. Спасибо за все добрые послания, – написал Райан.

Напомним, что совсем скоро Рейнольдс и Лайвли станут родителями в четвертый раз. Все гадают, появится ли у их трех дочерей брат или сестра. И многие уверены, что сестра: на днях у Тейлор Свифт вышел новый альбом и в одной из песен певица упомянула имя Дейзи. А, как мы помним, имя третьей дочери пары Свифт рассекретила таким же образом.

Также Райан снялся в праздничной ленте “Рождественская история”, которую можно будет посмотреть уже в ноябре.


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