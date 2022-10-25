Звезда “Физрука” Владимир Сычев о “Корнях”, встрече с Михаилом Пуговкиным и театре

В сериале СТС “Корни” вам досталась комедийная роль — капризного и самовлюбленного мэра. В одном интервью вы сказали, что в первую очередь считаете себя драматическим актером, но чаще вас видят в комедийных ролях. Как считаете, для продюсеров всегда риск — пробовать что-то новое?

Да. Часто бывает, что выстрелила комедийная роль, появилось после этого всеобщее признание, полюбили тебя, поэтому начинают тебя больше в этом типаже использовать. Мне кажется, есть и нераскрывшиеся комедийные актеры, которые просто сыграли яркую драматическую роль. У меня же есть и драматические роли. Может, не так много и они не такие ярко выраженные, как комедийные, но тем не менее. Например, новый полный метр “Начать сначала”. Это спортивная драма, в которой я сыграл главную роль тренера по регби.

Как считаете, сейчас продюсеры больше рискуют?

Да, стали рисковать! Я работал с Сариком Андреасяном, с которым мы за год сделали несколько совместных проектов. И в каждом он предлагал разное, за что я ему благодарен. В одной его драме я, кстати, сыграл прям мерзкого человека. Мне самому было противно. Я подумал: когда все его увидят, просто ужаснутся. Но в рамках профессии такой негодяй — очень интересная работа. Или вот как у Димы Нагиева. Он же тоже комедийный актер, но Сарик ему предложил главную роль в “Непрощенном”, потом в “Чикатило”. Так что Сарик вне стереотипов.

Вы свои работы стараетесь смотреть?

Например, “Ресторан по понятиям” с удовольствием посмотрел. Хотя не все свои работы смотрю, но эта, видимо, оказалась близка.

Некоторые актеры реализуют себя больше в театре. Но вы, кажется, в свое время поняли, что репертуарный театр не про вас?

Есть актеры-театралы, а я киношный. (Улыбается.) Вот как начал карьеру с кино, так и иду по жизни. Хотя в детстве у меня были спектакли в “Современнике”. Я играл и в драматических постановках, и в мюзиклах. Конечно, здесь все-таки контакт со зрителями другой, все вживую. И для развития актерского, и для практики это хорошо. Как-то меня даже уговорил один продюсер на антрепризу. У нас на два года были расписаны гастроли, мы сыграли премьеру. Но продюсер умер, а он был нашим стержнем, главным, поэтому все отменилось. И потом опять посыпались предложения такого характера. Но после длительного периода репетиций в полгода желание отпало. Не хочется тратить время, когда не знаешь, что будет дальше… Но, опять же, это я сейчас не хочу, может, завтра все будет по-другому. (Улыбается)

Владимир, а встреча с каким актером советского кинематографа вам особенно запомнилась?

С Михаилом Ивановичем Пуговкиным в Ялте, где проходили съемки. Тогда было такое правило: где снимаешься, там и ходишь в школу. Я в Москве не очень любил учиться и там, соответственно, тоже прогуливал. А получилось так, что как-то я забыл про съемки, что машина меня должна забрать и отвезти на площадку. И я опоздал на два часа. Мне говорят: “Ты чего? Тебя ждут два народных артиста: Михаил Иванович Пуговкин и Вера Васильева!” И я приезжаю, а они действительно с утра ждут меня, подростка. Все ругаются: режиссер, артисты, ассистенты. И только Пуговкин защищает: “Чего вы все на парня набросились! Вы себя вспомните в этом возрасте?” Он меня спросил, где я был. Я ответил, что гуляли и инжир воровали. А он мне: “Ну по огородам полазали, ничего страшного! А мы в это время на солнышке побыли, вспомнили молодость свою”. В общем, он как-то к этой ситуации отнесся по-человечески. Я его и так всегда любил, а это на всю жизнь запомнил…