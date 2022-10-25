Мнение: Ядерное противостояние 2022

США и Россия снова находятся на пороге прямого боевого столкновения. Прошлый раз мы чуть не начали войну ровно 60 лет назад, в октябре 1962. Теперь США делают очередной подход к снаряду, шансы на обмен ядерными ударами необычайно велики. В комментариях меня попросили привести яркий пример лицемерия американцев… что же, Карибский кризис будет неплохой иллюстрацией.

В 1961 американцы разместили в Турции ядерные ракеты, нацеленные на Москву. Чтобы уравнять шансы, мы сделали зеркальный шаг — разместили ядерные ракеты на Кубе. Так как терпеть нацеленные на тебя ядерные ракеты нельзя, американцы были возмущены до глубины души. Политики и военные США предлагали напасть на Кубу и ликвидировать угрозу силой оружия, так как полагали, что русские не посмеют ответить. Президент Кеннеди придерживался иного мнения и пытался сдерживать свою агрессивность — осадив Кубу и заключив её в блокаду, он всё же медлил с полноценным вторжением на остров.

Ставки постепенно повышались, и вскоре стало ясно, что ядерная война — самый вероятный исход. Фидель Кастро, который хорошо знал американцев, даже предложил нанести по США превентивный удар. Куба при этом погибла бы, но зато у СССР было бы больше шансов спасти планету от агрессии Америки.

Россия — мирная страна, поэтому Никита Хрущёв решил воздержаться от нападения и продолжить переговоры с американцами. Джон Кеннеди поставил вопрос ребром — или СССР убирает ракеты с Кубы, или США наносят ядерный удар.

Когда пальцы были уже занесены над красными кнопками, американцев всё же удалось призвать к благоразумию. Мы договорились так: СССР увозит ракеты из Кубы, а США убирает ракеты из Турции. Стороны выполнили свои части сделки, и кризис разрешился. Положительным следствием стало начало широкого антивоенного движения на Западе — погибать в ядерном пламени ради амбиций американских элит западное общество не хотело.

Перенесёмся на 60 лет вперёд. Украинский кризис развивается по тому же сценарию, что и Кубинский. Сейчас у нас есть новые средства доставки, так что мы можем уничтожить Америку без пусковых установок на Кубе: у нас есть и баллистические ракеты, способные облететь земной шар, и подводные лодки, курсирующие вдоль побережий США. Аналогичным образом могут обстрелять нас с моря и американцы. Вместе с тем зона безопасности всё равно имеет значение — почему, собственно, мы и требовали от НАТО откатиться хотя бы к границам 1997.

К сожалению, американцы ведут себя в своей традиционной манере. В 1962 они были готовы напасть на СССР из-за советских ракет на Кубе, но при этом отрицали, что американские ракеты в Турции хоть как-то нам угрожают. Сейчас американцы ровно так же отрицают, что ядерное оружие на Украине представляет для России угрозу. Это то самое фирменное лицемерие США, которое меня просили предъявить в комментариях. В самом деле: если США были готовы начать ядерную войну из-за Кубы, почему они думают, что Россия будет терпеть боевиков с атомной бомбой на Украине?

Собственно, мы и не будем. 19 февраля 2022 президент Зеленский начал угрожать России ядерным оружием, и через пять дней Россия вынуждена была начать спецоперацию, чтобы купировать эту угрозу. Дальше Зеленский много раз призывал Запад вступить в прямую военную конфронтацию с Россией, то есть начать полноценную ядерную войну.

Очередной уровень эскалации мы наблюдаем прямо сейчас. Зеленский готовится взорвать на территории Украины грязную ядерную бомбу, обвинив в этом Россию. Он заранее призывает ударить по Кремлю, но это просто болтовня — цель провокации не в запуске Третьей мировой. Идея американцев, которые управляют сейчас Украиной напрямую, заключается вовсе не в том, чтобы обменяться с Россией ядерными ударами — они могли бы нанести первый удар, и без подготовки, в любой момент. При помощи взрывая ядерной бомбы на Украине американцы хотят решить три задачи:

1. Улучшить свои позиции на выборах в Сенат, которые состоятся 08 ноября.

2. Заставить Азию и Латинскую Америку отвернуться от России, вынудить арабов увеличить поставки нефти.

3. Нанести побольше ущерба России (частью которой они считают и Украину).

Основной задачей, разумеется, является задача номер 1 — создать нужный фон перед выборами в Сенат. Ядерную бомбу Украине, вероятно, британцы уже передали, благо сделать это можно за пару дней, а времени с февраля прошло предостаточно. Полагаю, примерно 01 ноября наступит идеальное время для провокации: за неделю до выборов, чтобы оказать на настроения американских избирателей максимальный эффект.

Министр Шойгу созвонился в воскресенье с министрами обороны основных ядерных держав блока НАТО: США, Британии и Франции (ссылка). Тема переговоров понятна — как избежать начала полномасштабной ядерной войны после подрыва ядерного заряда на Украине. Полагаю, с той стороны нас поняли, так как ситуация абсолютно прозрачна не только министрам обороны, но и обывателям, не знающим, как на самом деле обстоят дела.

Вариантов-то всего два, или русские говорят правду, или русские врут. Если русские говорят правду, значит президент Зеленский — провокатор, который может подорвать ядерный фугас, дав тем самым старт Третьей мировой войне. Если русские врут, значит они сами собираются ударить ядерным оружием по Украине, так как Украина для русских настолько важна, что они готовы воевать ради неё с Западом. И в том, и в другом случае президента Зеленского следует остановить, так как у России около 7000 ядерных боеголовок, чего достаточно, чтобы с гарантией стереть страны Запада с лица планеты несколько раз.

Пару недель назад Джо Байден официально заявил, что применение ядерного оружия на Украине «не может не закончиться Армагеддоном», то есть Третьей мировой (ссылка). Вывод очевиден — если Запад не изменит свою политику по Украине, над американскими, британскими, французскими и так далее городами вырастут в итоге грибовидные облака. Война американцам невыгодна ни с какой стороны: американцы погибнут, русские попадут в Рай, а контроль над ослабшей планетой заберёт Китай.

Собственно, мы уже наблюдаем некоторое просветление с той стороны. Илон Маск предлагает начинать переговоры, также к переговорам официально призывают Джо Байдена 30 конгрессменов из его же собственной партии (ссылка).

Проблема в том, что Запад в целом сейчас недееспособен. Фигур масштаба Джона Кеннеди, Маргарет Тэтчер и Шарля де Голля там нет. В Британии чехарда посредственных карьеристов, в США — здоровающийся с мертвецами пенсионер, в других странах Запада — мелкие аппаратчики, во всём покорные глубинному государству. Глобальный кризис — не их уровень, амбиции элит Запада не простираются дальше запрещённых вечеринок. Они могут просто бросить руль и закрыть глаза, ожидая, что всё разрешится как-нибудь без них, само собой.

Полагаю, нас ждут интересные две недели. Хорошая новость в том, что если мы не увидим грибов на горизонте до 08 ноября, дальше эскалация может пойти на спад. Градус конфликта дошёл уже до той точки, когда даже малообразованные американские политики начинают смотреть на карту мира и чувствовать страх. Возможно, после выборов американцы будут готовы к серьёзным переговорам.