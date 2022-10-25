 

Он всегда рядом, а мы его не знаем: как наладить интуитивную связь со своим божественным духовным наставником

25.10.2022, 21:11, Разное
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Эзотерики, то есть люди, считающие себя сведущими в мистических учениях, связанных с “психодуховными практиками”, утверждают, что вокруг нас большую часть времени находятся светлые, доброжелательные сущности, которые стремятся направлять, помогать, побуждать и поддерживать нас на нашем жизненном пути. Но при этом у каждого есть постоянный главный духовный наставник. И с ним желательно установить тесный контакт.

Контакт способствует нашему развитию

Представители мистических учений отмечают, что главных духовных наставников не следует путать с ангелами-хранителями. Духи способны воплощаться в форме человека, а ангелы – нет. Кроме того, ангелы вибрируют с более высокой энергетической частотой, чем духи.

Главный духовный наставник находится с нами постоянно в течение всей жизни. И развитие наших отношений с ним может значительно улучшить качество нашей жизни, развить интуицию и дать нам ясное понимание того, как нам действовать в той или иной ситуации.

Если мы соединимся с нашим божественным наставником, это окажет сильное влияние на наш духовный рост. Вот какие шаги предлагается сделать для осуществления контакта с ним.

Прислушивайтесь к духовному существу

Наш духовный наставник обладает определенной вибрацией, и, чтобы соединиться с ним, нам нужно войти с ним в резонанс. И тогда ему будет гораздо проще общаться с нами.

Тогда как из-за нашей шумной, суетной жизни, наполненной множеством разнообразных занятий, переживаний, бурных эмоций и стрессов, делать это довольно затруднительно.

Все это мешает нам слушать его. Чтобы исправить эту ошибку, нужно сбавить темп, оглянуться вокруг, прислушаться к себе, к своим мыслям и чувствам. Тем самым мы сможем приблизиться к своему духовному наставнику.

Общайтесь с ним в письменном виде

Эзотерики призывают активно общаться с нашим божественным духовным наставником в письменной форме. К нему следует обращаться за пониманием, за советами, за помощью в принятии решений. А также нужно всегда выражать ему благодарность за все, что он сделал для нас.

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При этом следует понимать, что получать ответы не так уж и просто. Часто они могут быть неожиданными и не совсем понятными. Поэтому надо очень внимательно следить за посылаемыми нам знаками, символами, совпадениями. Как раз в них и содержатся сообщения для нас.

Мы также можем получать указания или сообщения из строк определенной песни, из книги, из разговоров с другими людьми, из новостей и телепередач. Они могут дать ответы на задаваемые вопросы.

Узнайте имя своего божественного наставника

Мистики рекомендуют спросить у своего духовного наставника, как его зовут. Тем самым мы продемонстрируем нашу веру в него и уверенность в его существовании. Мы должны говорить вслух с нашим духовным проводником, обращаясь к нему с молитвой и сообщая ему, что мы хотим установить с ним гораздо более тесную связь.

И если мы будем делать это искренне, с большим желанием, без страха, в ближайшие несколько недель мы узнаем имя нашего божественного духовного проводника. Оно придет к нам через книги, песни, разговоры, мы можем услышать, как кто-то на улице громко выкрикивает это имя.


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