Пышный боковой хвост и классическая коса: актриса из Таиланда показала девять идей стильных и безупречных причесок

Виолетта Вотье – актриса и певица из Таиланда. Для своих соотечественниц она является примером для подражания и иконой стиля. Мы тоже можем вдохновиться идеями простых причесок от азиатской красотки.

Для повседневной жизни

Для дома, работы и встреч с друзьями прекрасно подойдет вариант прически в виде собранного сзади конского хвоста. Просто, но красиво.

Можно сделать такой же хвост, но еще ниже, у самого основания шеи. А чтобы лук получился более стильным, вместо обычной заколки для волос используйте косынку. Пусть оба ее кончика ниспадают вниз, перемешиваясь с локонами.

Небрежный пучок на макушке – это любимая прическа многих женщин со всего мира. Если допускается неформальный образ, тогда пускай боковые прядки выбиваются. Немного небрежности в образе не помешает, если предполагается стиль кэжуал.

Классическая французская коса сзади – вариант для настоящей скромницы. Прическа прекрасно подходит для офиса, работы, деловых встреч.

Для вечеринки

Если у вас платье с открытой спиной, тогда можете поступить следующим образом. При наличии волос средней или короткой длины сделайте боковой пробор так, чтобы открыть одно ухо. Когда локоны будут ложиться на одну сторону, то вырез на спине будет хорошо виден.

Кстати, при такой укладке можно использовать один модный тренд: надеть массивную сережку на одно ухо.

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Создать образ скромницы не составит труда, если сделать следующую прическу. Сплетите в косички отдельные пряди волос, остальные локоны не трогайте. Сформируйте волосы в низкий хвост сзади, включая косички. Получится вот такая красота.

Еще один вариант для молодежной вечеринки – это пышный боковой хвост. В данном случае сформируйте крупные волны с помощью плойки или утюжка для волос.

Интересное решение – это сделать три “пузырьковые” косы, а затем уже сформировать в боковой хвост.

Такая прическа тоже будет по душе обладательницам длинной шевелюры.