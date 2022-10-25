 

В Москве стартовал прием заявок на участие в чемпионате по технологическому предпринимательству

25.10.2022, 20:55, Разное
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В российской столице в скором времени пройдет молодежный чемпионат по технологическому предпринимательству. Принять участие в проекте “Технолидеры Москвы” могут команды школьников и студентов в возрасте от 13 до 18 и от 18 до 23 лет, соответственно. В команде может быть от двух до шести человек. Прием заявок на конкурс уже стартовал.

До 30 октября анкеты организаторам должны направить учебные заведения: школы, колледжи или вузы. Главное условие для участников – возможность предоставить прототип разработки или минимально жизнеспособный продукт. Помогать молодежи будут опытные наставники. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

“Принять участие в конкурсе смогут 60 команд. Им будут помогать наставники — профильные специалисты и руководители успешных стартапов. С ними ребята доработают свои решения и подготовятся к презентации”, – отметила чиновник.

По ее словам, представить свои творения конкурсному жюри участники смогут 26 ноября. А экспертам и инвесторам, в свою очередь, выберут десять лучших проектов для их дальнейшей реализации.

К слову, победителя и призеры проекта смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы, потому что чемпионат “Технолидеры Москвы” вошел в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Минпросвещения России на 2022/2023 учебный год.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, передовыми направлениями, имеющими актуальность для Москвы, являются проекты и решения в области импортозамещения и информационных технологий.


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