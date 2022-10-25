Большой фестиваль мультфильмов в Москве начнется 27 октября

Этой осенью в Москве снова пройдет Большой фестиваль мультфильмов – с 27 октября по 7 ноября. Впервые его провели в 2007 году. За 15 лет он стал крупнейшим международным анимационным фестивалем, мероприятия которого проводятся и в других городах России – например, Воронеже, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.

Запланированы показы короткометражных и полнометражных анимационных фильмов. Также гостей фестиваля ждут ретроспективы и тематические программы. Будет представлено в общей сложности 350 произведений. Показы состоятся в кинотеатрах сети “Москино”.

27 октября в 19:00 в кинотеатре “Космос” начнут показывать

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3D-мультфильм “Танец льва”. Этот сеанс станет открытием анимационного фестиваля. В этом же кинотеатре, но в другие дни покажут французскую картину “Принцесса драконов” и бразильскую ленту “Тарсилинья в мире красок”, а также российский анимационный фильм “Финник” Дениса Чернова.

На фестивале также представят документальную анимацию. Например, родители, дедушки и бабушки могут посмотреть подборку “Мой папа, моя мама”, которую называют сплетением самых разных воспоминаний и историй – как трагических, так и веселых.

Посмотрев подборку “Все сложно”, можно узнать о проблемах, интересующих режиссеров, которые снимают анимационные документальные фильмы. В подборке – исторические сюжеты, личные истории, небольшие расследования и познавательные ролики.

На Большом фестивале мультфильмов в кинотеатрах сети “Москино” можно будет посмотреть картины Международного конкурса студенческой анимации (47 фильмов из 17 стран), а также увидеть работы участников Международного конкурса анимационных сериалов.

Анимационные фильмы в рамках фестиваля можно будет увидеть не только в кинотеатрах Москвы, но и по специальному абонементу на платформе multfest.online.Билеты в кинотеатры необходимо покупать отдельно.

Гостей фестиваля просят обращать внимание на маркировку фильмов – 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. Также предоставляются скидки для многодетных семей и студентов профильных вузов.