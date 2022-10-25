N-TV – группа учёных утверждает, что COVID-19 почти на 100% создан в лаборатории

Группа из трёх учёных из Германии утверждает, что они нашли доказательства лабораторного происхождения вируса Sars-CoV-2, пишет немецкий телеканал N-TV. Их исследование показало, что COVID-19 на 99,9% является искусственной, вероятно, подвергнутой обработке копией естественного вируса. По версии одного из авторов анализа, иммунолога Бруттеля, утечка вируса могла произойти случайно в лабораториях Уханьского института, давно занимающегося изучением коронавирусов.



AP

Коронавирус Sars-CoV-2 унёс жизни более 6 миллионов человек, отмечает немецкий телеканал N-TV. По некоторым оценкам, их могло быть до 18 млн. Однако до сих пор совершенно неясно, откуда на самом деле взялся смертельный вирус. Многие исследователи предполагают естественное происхождение, но также считается возможным несчастный случай в лаборатории в китайском мегаполисе Ухань, где произошла первая вспышка заболевания.

Теперь группа из трёх исследователей утверждает, что они нашли доказательства лабораторного происхождения вируса. В предварительной публикации, недавно размещённой в интернете, они приводят аргументы в пользу того, что Sars-CoV-2 является преднамеренно генетически модифицированным вирусом. Их работа была опубликована в виде так называемого препринта, который ещё не прошёл процесс научного рецензирования.

Валентин Бруттель, имеющий докторскую степень в области иммунологии и получивший в этом году вместе со своими коллегами премию за инновации на Днях биотехнологии в Германии, является одним из авторов исследования. Он работает в университетской клинике в Вюрцбурге. Уже летом 2021 года он заметил первые отклонения в геноме Sars-CoV-2, рассказал он в интервью N-TV. С тех пор в свободное время он исследовал их дальше и проанализировал их в предварительной публикации вместе с Алексом Уошберном и Антониусом ВанДонгеном.

«В сочетании с другими молекулярными признаками наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственной, вероятно, подвергнутой обработке копией естественного вируса», — заявил Бруттель в интервью немецкому телеканалу. Методы, которые предположительно используются для этого, также применяются в очень похожей форме отдельными вирусологическими лабораториями для производства синтетических вирусов. По словам Бруттеля, он также использует эти методы в своей повседневной работе, но для разработки «совершенно безвредных» препаратов на основе белка для лечения аутоиммунных заболеваний.

По словам исследователей, они обнаружили в геноме Sars-CoV-2 следы целенаправленных манипуляций. Это регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса, пояснил Бруттель. Лаборатории, занимающиеся генетической модификацией РНК-вирусов, таких как Sars-CoV-2, сначала собирают генетический материал из отдельных строительных блоков ДНК. При частом использовании такого метода в геноме вблизи мест соединения этих строительных блоков остаётся характерный, регулярный узор. Он может также облегчить создание множества различных вариантов искусственных вирусов из готового генома ДНК.

Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственно созданных вирусов и их природных аналогов. В природных вирусах характерные узоры, по которым ориентируются учёные, распределены совершенно случайно. В генетически собранных вирусах, однако, они всегда появлялись в определённом, связанном с производством порядке. «Эта закономерность также обнаружена у Sars-CoV-2, но не у близкородственных вирусов», — отметил исследователь. Предварительные результаты анализа показали, что вероятность того, что естественная эволюция случайно создала этот паттерн, составляет не более 1 к 100, — возможно, гораздо меньше.

Является ли исследование Бруттеля и его коллег доказательством того, что Sars-CoV-2 был синтетически создан в лаборатории? Учёный колеблется. «Этот рисунок можно сравнить с отпечатком пальца на орудии убийства, — поясняет он. — Мы показали, что крайне маловероятно, чтобы подобный паттерн, который также встречается по меньшей мере в десяти других синтетических РНК-вирусах, появился здесь чисто случайно». Вместе с тем, он подчеркнул: «Наша публикация посвящена только этому отпечатку пальца».

В препринте представлен новый материал для гипотезы о том, что Sars-CoV-2 мог быть высвобождён в результате несчастного случая в лаборатории, что в конечном итоге вызвало глобальную пандемию. В центре внимания этих рассуждений — исследовательский институт в китайском мегаполисе Ухань: Уханьский институт вирусологии (WIV). Он известен своими активными исследованиями коронавирусов. Это неоднократно вызывало предположения относительно того, мог ли Sars-CoV-2 случайно попасть в организм во время генетических экспериментов.

Бруттель считает такое возможным. «Согласно отчёту одной американской газеты, только в США опасные несчастные случаи в лабораториях повышенной секретности происходят почти еженедельно», — отметил он. Поскольку, согласно его собственным заявлениям, работа над коронавирусами в Уханьском институте до начала пандемии проводилась только в условиях низкой безопасности, произойти могло что угодно. Исследователя могла укусить мышь, что-то могло упасть или распылиться. «Молодой сотрудник мог заразиться неосознанно, не иметь симптомов и заразить других людей», — предполагает Бруттель. Теоретически вирус мог попасть в город от бессимптомно инфицированных людей практически из любого места, а затем — судя по последовательностям генов — впервые проявиться во время вспышки спустя несколько месяцев на рынке в Ухани.

Как отмечает N-TV, учёные сейчас расходятся во мнениях о том, откуда первоначально появился вирус. Среди наиболее видных критиков лабораторной гипотезы — известный иммунолог Кристиан Андерсен из Исследовательского института Скриппса в Ла-Джолле в американском штате Калифорния. Андерсен отреагировал в Twitter вскоре после публикации препринта Бруттеля и его коллег. Он раскритиковал работу как «бессмыслицу»: по его мнению, исследование «настолько несовершенно, что оно не прошло бы проверку даже в детском саду молекулярной биологии». В генетическом материале Sars-CoV-2, согласно его утверждению, можно распознать только «случайный шум».

Немецкий вирусолог Фридеман Вебер также поддержал критику Андерсена в адрес группы троих учёных. Вебер возглавляет Институт вирусологии в Университете Гиссена. Он критически рассмотрел аспекты этой работы в большой ветке обсуждений в Twitter. Например, он утверждает, что можно производить генетические манипуляции с вирусами, не оставляя следов, о которых говорили Бруттель и его коллеги, — «и это даже экономит время, деньги и усилия».

Бруттель реагирует на это спокойно. Перечисленные замечания, по его словам, пока не выдерживают критики. К сожалению, при оценке чужих работ исследователи часто прибегают к оскорблениям, посетовал учёный. В то же время Бруттель выразил пожелание, чтобы вирусологи и все другие заинтересованные стороны внимательно изучили представленное исследование и нашли слабые места, для чего и предназначены такие предварительные публикации. «Уже было дано несколько небольших, очень полезных комментариев, а некоторые моменты, вероятно, нужно обсудить более подробно», — признаёт Бруттель.

После завершения этой работы он хочет посвятить больше времени своей семье или «собственным исследованиям, которые на самом деле гораздо интереснее». Однако немецкий иммунолог также стремится привлечь внимание к опасностям, связанным с исследованиями по усилению функции, когда вирусам придают новые свойства с помощью генетических манипуляций.

Риск пандемии, случайно спровоцированной искусственными вирусами, всё ещё сильно недооценён, предостерегает Бруттель: «Очень многие вирусы, которые были получены искусственным путем, всё равно были во много раз смертоноснее, чем Sars-CoV-2». Он вспоминает вирусолога Рона Фушье, который около десяти лет назад вызвал возмущение генетическими экспериментами по изучению чрезвычайно опасного птичьего гриппа. Бруттель предупреждает: «Если такой модифицированный вирус вырвется на свободу, это может привести к полному краху наших сложных систем снабжения».