 

France 3 – французские дети получат подержанные игрушки из-за инфляции

25.10.2022, 20:50, Разное
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На фоне растущей инфляции почти половина французских родителей намерена сократить расходы на рождественские подарки для детей, передаёт France 3. Во Франции набирает популярность покупка подержанных товаров, которые получают вторую жизнь благодаря чистке и ремонту, а потом продаются по более дешёвой цене.

Магазин полностью забит, словно накануне Рождества. Среди посетителей — Эмрик, который пришёл с детьми, чтобы накупить подарков под ёлку.

ЭМРИК, покупатель: Много лего, трансформеров и… (смеётся) Всё это тебе? И Playmobil (игровые наборы с элементами конструктора. — ИноТВ).

Мешок с лего стоит 30 евро, столько же — Playmobil. На фоне инфляции этот магазин, очевидно, привлекает низкими ценами, а также своим подходом.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Всё, что касается экономики замкнутого цикла, я думаю, это правильные ценности.

ПОКУПАТЕЛЬ: Мы покупаем не для того, чтобы повторно выбросить, мы перепродаём, даём новую жизнь. Новые поколения будут вновь играть со старыми игрушками и так далее.

Старые игрушки скупают у частных лиц, чистят, ремонтируют и повторно используют.

ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: На самом деле кажется, что покупаешь новое, а не с рук. Они действительно дают игрушкам вторую жизнь. Приближается Рождество, мы потихоньку закупаемся и смотрим, что здесь есть интересного.

Для крупнейшей распродажи года, как её называет Кевин, управляющий магазином, он предлагает свыше тысячи тщательно отобранных игрушек.

КЕВИН ЛАНДОРМИ, управляющий магазином: Они (покупатели. — ИноТВ) смогут найти игрушки, которых обычно нет в продаже, в ближайших к ним магазинах, потому что нам хочется предложить игрушки с высокой добавочной ценностью. Здесь можно купить лего, которые больше не продаются в официальных магазинах лего или обычных магазинах игрушек. Также можно купить Playmobil, которые спрашивают чаще всего.

Во Франции всё большее распространение получает покупка товаров, бывших в употреблении: почти половина родителей планирует купить подержанную игру или игрушку на Рождество.

 Дата выхода в эфир 23 октября 2022 года.


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