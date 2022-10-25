Вышел трейлер “Манифеста новой женственности” с Ксенией Собчак, Дарьей Екамасовой и Екатериной Стриженовой

В сети вышел трейлер “Манифеста новой женственности” – фильма о том, что значит быть женщиной в современной России. Этот кинопроект режиссера Ксении Зуевой и оздоровительного курорта Mriya Resort & SPA – одно из самых масштабных исследований различных точек зрения на современную женственность. Он объединил признания 16 героинь, за которыми следят миллионы, и высказывания более 9 000 пользователей социальных сетей, чтобы найти общие ценности, лежащие в основе разных мировоззрений.

Съемочная команда фильма собирала интервью в течение года, путешествуя по разным городам России — от Москвы до Екатеринбурга. Героини рассказали о карьере и материнстве, триумфах и провалах, отношениях и переменах. Разными путями все они пришли к пониманию, что заботливое и бережное отношение к себе — непременное условие полной жизни и самореализации.

Дарья Екамасова

Режиссером кинопроекта выступила Ксения Зуева, известная своими игровыми фильмами “Близкие” и “Вмешательство”, которые были отмечены номинациями на “Главный приз” открытого российского кинофестиваля “Кинотавр” в 2017 и 2020 годах.

Я думаю, что “Манифест новой женственности” будет интересно смотреть не только женщинам, но и мужчинам, – говорит режиссер Ксения Зуева. – Потому что этот фильм помогает почувствовать, что ты не одинок в своём опыте, в своих чувствах.

Продюсером фильма стала Белла Геворгян, генеральный менеджер курорта Mriya Resort & SPA, в основе ценностей которого лежит баланс физического и духовного и умение наслаждаться каждым мгновением жизни.

Сейчас, как никогда, важна поддержка и бережное отношение к себе, – отмечает Белла. – Мы публикуем трейлер, чтобы каждая женщина могла погрузиться в атмосферу любви, заботы о себе и принятия, которую мы называем Mriya Life. Именно эта атмосфера вдохновила нас создать “Манифест новой женственности”. Мы надеемся, что фильм вдохновит современных женщин исследовать разные грани своей личности, не бояться быть такой, какой хочется и делать то, к чему лежит сердце.

Среди героинь “Манифеста новой женственности”: