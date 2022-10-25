Adidas разорвал контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний – его осудила даже Ким Кардашьян

Вслед за брендом Balenciaga и конгломератом Kering прервать сотрудничество с 45-летним Канье Уэстом решила и компания Adidas. Сегодня по всему Лос-Анджелесу, и особенно возле головного офиса Adidas прошли пикеты, призывающие бренд разорвать контракт с рэпером, поэтому боссам компании стало трудно игнорировать повестку. Буквально несколько часов назад представители бренда сообщили свое решение.

После тщательного анализа компания приняла решение прекратить производство продукции под брендом Yeezy и прекратить все платежи Йе, – гласит официальное заявление.

Отметим, что протесты против Канье Уэста были и внутри самой компании. Например, директор по торговому маркетингу Сара Камхи заявила, что “компания обязана быть лучше для своих сотрудников и аудитории” и обвинила бренд в лицемерии. Отметим, что на фоне скандальных высказываний Канье о еврейском народе Adidas провел “Всемирную неделю инклюзивности”.

Накануне поведение рэпера осудила и его бывшая супруга Ким Кардашьян, не называя имен.

Хейт-спич никогда не может быть правильным. Я встаю на сторону еврейского сообщества и призываю к немедленному прекращению ужасного насилия и злобной риторики, – написала она в своих сторис.

Напомним, что за последние месяцы Канье Уэст наделал массу спорных заявлений. Сначала появился на показе Yeezy Gap Engineered by Balenciaga в теперь уже печально известном лонгсливе с лозунгом “White Lives Matter”, а в начале месяца аккаунт рэпера заблокировали за антисемитизм. По словам инсайдеров, друзья рэпера были сильно обеспокоены его психическим состоянием и уверены, что странные выходки артиста — следствие очередного обострения биполярного расстройства личности.