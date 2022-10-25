Мнение: «Российский Старлинк», институт охотников на спамеров и запрет нетрадиционных игр

1. Россия продолжает импортозамещение. На днях мы начали создание аналога спутниковой сети «Старлинк» Илона Маска (ссылка):



Стартовавший <…> с Восточного Союз-2.1б доставил 3 спутника связи «Гонец-М» и 1 «Скиф-Д».

Если с «Гонцами» все ясно (дело, бесспорно, хорошее!), то «Скиф-Д» требует ряда пояснений: это первый шаг из 600 с копейками по развертыванию многоспутниковой группировки «Сфера» и это ооочень хорошая новость.

«Сфера» предполагает закрытие ниши высокоскоростной передачи данных в интересах армии, кроме того часть ресурса будет задействована под нужды спецсвязи. В общем, этакий «Старлинк» со своей спецификой.

Будем надеяться, что запуски остальных шести сотен спутников будут происходить часто и регулярно!

В коммерческом плане, с расчётом на массового потребителя, широкополосной спутниковый интернет всё ещё сомнителен, однако практика показывает, что он нужен для военных целей, а также будет полезен для государственных служб вроде МЧС. Получение доступа к быстрому интернету из любой точки России, – в том числе там, где нет доступа к кабельному интернету, – важно для безопасности нашей страны.

Хорошо, если нам действительно хватит 600 спутников. Илон Маск в рамках своего проекта Старлинк планировал запустить аж 40’000 аппаратов, что вызвало опасения со стороны астрономов, которым эти спутники могут испортить наблюдения. Также десятки тысяч летающих на огромных скоростях объектов повышают вероятность столкновений на орбите Земли и загаживания её космическим мусором.

Впрочем, китайцы проводили расчёты — достаточно взорвать в космосе мощную ядерную бомбу, чтобы отключить Старлинк полностью. Так как Маск снабжает оружием боевиков, эта опция у нас в запасе. Или у китайцев, так как нет сомнений, что когда американцы вынудят Китай начать СВО на Тайване, Маск будет снабжать оружием и азиатских пособников США.

2. Читатель предлагает создать институт охотников на спамеров. Цитирую первые три пункта инициативы на сайте РОИ (ссылка):



Телефонные спамеры за период с июня 2021 по июнь 2022 года стали звонить россиянам на 73% чаще, доля спам-звонков в общем количестве входящих составляет около 14% против 8,1% годом ранее – это недавняя информация антиспам-секретарей от “Яндекс” и “Тинькофф”. Меры, принимаемые государством в данный момент, неэффективны. Потому спамеры борзеют.

Чего не хватает для решения проблемы?

А. Нужно увеличить штрафы за спам, распространяемый по сетям электросвязи, на размер МРОТ или выше. Эти деньги будут считаться премией физического или юридического лица, которое являлось получателем спама и грамотно оформило заявление, предоставив контролирующим органам все нужные доказательства. Премию нужно перечислять за каждый подтверждённый случай.

Б. Штрафы организациям, использующим подмену номеров, нужно увеличить десятикратно. Как и премии охотникам за спамерами, выявившим таких нарушителей.

В. Охотник на спамеров обязан точно выяснить данные организации-бенефициара нарушения закона, предоставив служащим ФАС готовые полноценные доказательства. За это он и получает вознаграждение. Нельзя будет просто сбросить запись робота-обзвонщика, который не назвал никаких сведений и надеяться, что госслужащие сами проведут расследование. Нужно согласиться получить дополнительную информацию и выяснить все детали. При нарушении данного регламента охотник лишается своего вознаграждения. Если во время разговора не получилось выяснить данные нарушителя закона по телефону – охотнику необходимо согласиться на личную встречу и зафиксировать разговор путём аудио- или видеозаписи. Договоры, заключённые во время таких встреч, считать не имеющими юридической силы, т. к. они заключены для разоблачения и предотвращения правонарушений.

3. В Госдуму на днях внесли законопроект о полном запрете радужной пропаганды (ссылка ). Однако остаётся ряд сложных и неясных моментов.

Например, следует ли запрещать компьютерные игры с нетрадиционной пропагандой, и какие именно игры (ссылка):

Детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка. В него войдут настольные и компьютерные игры, а также игрушки, пропагандирующие нетрадиционные семейные ценности. <…>

По словам чиновницы, она получает обращения граждан, которые обеспокоило негативное влияние игрушек, продаваемых как детские, на неокрепшую психику ребенка. В обращении Волынец говорит о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом, который касается выявления рисков для ментального здоровья детей. Она предложила прописать запрет на эти виды игрушек в документе.

Сложность в том, что на Западе сейчас стремятся запихнуть нетрадиционную пропаганду чуть ли не в каждую игру и сериал. Добрались уже и до детских мультиков (ссылка). Радужным компонентом щедро присыпают в том числе и вполне неплохие в других отношениях проекты.

Если действовать по-хорошему, проблему можно было бы решить путём создания специальных версий компьютерных игр и кинопродукции, отвечающих требованиям России. Однако на Западе сейчас на это не пойдут, так как США ведут против нас прокси-войну.