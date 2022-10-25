 

Хвосты, волны, “мальвинка”: трендовые прически осени с Недели моды в Париже, которые легко повторить самостоятельно

25.10.2022, 19:50, Разное
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Неделя моды в Париже – прекрасная возможность вдохновиться стильными и изысканными образами. Обращать внимание нужно не только на одежду и макияж, но также и на прически. Вот несколько простых идей укладок, которые легко воспроизвести в домашних условиях.

Хвост

Для создания стильного и строго лука сделайте низкий конский хвост, хорошенько пригладив волосы на макушке. Можете зафиксировать локоны с помощью заколки с жемчугом (такой аксессуар сегодня в моде) либо обернув прядью своих волос сверху, поверх резинки для волос.

Создать более игривый образ можно с помощью высокого, но не тугого хвоста. Локоны лучше всего подкрутить, чтобы получились крупные волны. При желании можно оставить челку-«усики». Это тренд, вернувшийся к нам из девяностых.

“Мальвинка”

Милая и симпатичная прическа, для создания которой не требуется определенных навыков. Вам нужно разделить все волосы горизонтальным пробором от уха до уха. Затем из верхней части волос сформировать хвост. Остальные локоны пусть остаются распущенными.

Их можно красиво завить с помощью плойки или утюжка. Либо, если нужен более строгий образ, локоны, наоборот, можно распрямить.

Интересно смотрится вариант “мальвинки”, где верхняя часть волос сплетена в мелкие косички и уже потом сформирована в хвостик.

Низкий пучок

Небрежный низкий пучок – универсальная укладка, которая подходит девушкам с любой длиной волос.

Приглаживать волосы волосинка к волосинке не нужно. Если некоторые прядки выбиваются, то не страшно. Зато с помощью такой прически вы без труда привлечете внимание к красивым сережкам.

Распущенные волосы

Самый простой вариант, который не требует особых усилий, – это оставить волосы распущенными.

Если у вас красивая фактурная стрижка, то это идеальное для вас решение.

Вы можете распрямить или завить локоны по своему усмотрению в зависимости от концепции образа.


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