Осенняя мода для полных женщин: как визуально сбросить несколько килограммов за счет правильно подобранных сезонных нарядов

Осенью корпулентные дамы стараются скрыть неидеальную фигуру размера plus-size под одеждой унылых оттенков. Они забывают о возможности визуально сбросить несколько лишних килограммов за счет правильно подобранной одежды. Стилисты рекомендуют полным женщинам, наоборот, обратить внимание на яркие наряды, которые скроют небольшие недостатки и подчеркнут красивые изгибы тела. Какие же правила нужно соблюдать представительницам прекрасного пола, набравшим лишние килограммы?

Свитер оверсайз с V-образным вырезом

Без теплого свитера этой осенью не обойтись. Однако стилисты уверяют, что не все джемперы подходят для пухленьких женщин: ставка делается только на мешковатую одежду, которая скроет небольшой животик и валики на спине. Но главное, на что стоит обратить внимание, – V-образный вырез на свитере, делающий акцент на длинной шее и визуально вытягивающий силуэт.

Кстати, подобный эффект легко придать любой рубашке, расстегнув верхние пуговицы.

Черная или серая водолазка

Дамы с полными формами могут выбрать вместо свитера обычную водолазку, которая идеально подчеркивает красивые изгибы тела. При создании модного лука выбору цвета уделяется особенное внимание, но лучше всего остановиться на монохромном трикотаже.

Черная водолазка из плотной ткани или нейтрально серая из меланжа – практичная вещь, которая позволит скрыть лишние сантиметры на талии.

Кардиганы ярких цветов

Теплой осенью самой универсальной вещью считается удлиненный кардиган, особенности покроя которого скроют все недостатки фигуры и скорректируют силуэт. Выбирая всесезонную одежду, отличающуюся разнообразием дизайнов, не стоит пугаться ярких цветовых акцентов, ставя в приоритет только темные ткани. Наоборот, полные модницы давно отказываются от кардиганов унылых оттенков в пользу вещей горчичного, бордового, изумрудного оттенков.

Стильное пончо

Приятной альтернативой кардигану стало пончо, чудесно скрывающее лишние килограммы. В зависимости от длины оно замаскирует выпирающий животик или полные бедра. А под него можно надеть обтягивающий топ или рубашку с длинными рукавами.

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Летние платья ниже колена

Теплой осенью сезон летних платьев не заканчивается, и женщины с нестандартной фигурой могут продолжать их носить. Правда, золотой порой образ нужно дополнить высокими ботинками, теплыми колготками и курткой из искусственной кожи. Важный момент – платья не должны быть очень короткими. Корпулентным дамам лучше всего остановить свой выбор на моделях ниже колена.

Бойфренды для полненьких

Правильно подобранные джинсы идеально сидят даже на самой неидеальной фигуре, скрывая все недостатки. Узенькие скинни стоит выбирать очень осторожно, поскольку такие брючки сильно обтягивают бедра и живот. Самый лучший вариант, по мнению стилистов, – свободные бойфренды с минимальным количеством украшений.

Остановившись на этой модели с ноткой хулиганского стиля, полные женщины будут чувствовать себя очень комфортно.

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Брюки-кюлоты

Укороченные брюки свободного кроя спрячут широкие бедра, а чтобы казаться стройней, важно не забыть о ботильонах на высоком каблуке. Кюлоты из легких тканей, плавно струящихся по телу, открывают очень красивую часть женского тела – щиколотки, привлекающие внимание противоположного пола.

Юбка-карандаш

Модный предмет гардероба подчеркнет все достоинства полной фигуры, создавая гармоничный силуэт и концентрируя внимание на соблазнительной линии бедер. Пышкам желательно выбирать не очень обтягивающую юбку-карандаш с завышенной талией из гладкой ткани разных оттенков.

Полным женщинам, следящим за модой, совсем необязательно скрывать свою фигуру под одеждой размера оверсайз. Следуя советам стилистов, можно выбрать яркие и красивые вещи, которые подчеркнут все достоинства и скроют недостатки.