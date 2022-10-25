 

Регина Тодоренко поздравила своего отца с днем рождения

25.10.2022, 19:41, Разное
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Регина Тодоренко через социальную сеть поздравила своего отца с днем рождения, опубликовав фото с ним. Ранее на певицу вылилось много хейта после того, как она спела «не звони мне, пап, а модель журнала Playboy оскорбила артистку.

Популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко родилась в Одессе, свою карьеру она начала на Украине, войдя в состав girls-бэнда Real O. В 2014 году селебрити начала работу в трэвл-шоу «Орел и решка», одной из самых топовых программ на украинском телевидении. СМИ сообщали, что ее родители и другие родственники до сих пор остаются в курортном украинском городе. Сегодня отец звезды шоу-бизнеса отмечает день рождения, с чем его публично поздравила Тодоренко.

В своей публикации в одной из социальных сетей исполнительница опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с папой. Комментируя фотографию, артистка поблагодарила мужчину за его большое сердце. Петр Тодоренко всегда активно поддерживал творческие увлечения дочери, благодаря чему она с раннего детства посещала разнообразные кружки. В будущем это помогло ей в построении карьеры не только в родной Украине, но и в России, где она стала и ведущей, и автором песен, певицей и продюсером.

Стоит отметить, что тема ее украинского происхождения давно вызывает ажиотаж, так как в родной стране Регину Тодоренко обвиняют в отсутствии патриотизма. Звезда Playboy Даша Астафьева после усложнения геополитической ситуации в мире открыто выступила не только с осуждением, но и с оскорблением певицы. Другие артисты Украины обвиняли девушку в том, что она забыла о своих родных. Еще больший скандал вызвал новый трек Тодоренко «Он за мной», в котором она спела «Не звони мне, пап». Сама артистка объяснила, что посвятила песню мужу Владу Топалову, с которым они сейчас воспитывают двоих сыновей. Поэтому поздравление отца с днем рождения стало сюрпризом для многих.


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