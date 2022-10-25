Мнение: О шокирующих новостях про мобилизацию в России

Рано расслабились все те, кто на умиротворяющих заявлениях региональных чиновников о досрочном выполнении мобилизационных планов решили, будто «удалось пересидеть», и теперь до самого Нового года можно выдохнуть. Наивные…

Словно позабыли, в какой стране живём.

А тут ещё «беда пришла, откуда не ждали». Навалилась на российских мужиков мобилизационного возраста едва ли не с тыла.

Подсчёты «Медиазоны» (признана иноагентом в России) показывают, что в 75 регионах РФ к концу октября мобилизовали как минимум 431 тыс. чел. в возрасте от 18 до 49 лет. По всей стране это число может быть еще выше — 492 тыс. Выше всего доля мобилизованных на востоке страны, ниже всего — в Москве. Ранее со ссылкой на депутата Госдумы Нины Останиной СМИ сообщали, что мобилизовано только 260 тыс. чел. из 300 тыс. «запланированных». Разночтения, впрочем, могут объясняться не только иноагентством «Медиазоны», но и несовершенной «методикой» подсчётов: итоговая цифра была выведена по данным ЗАГСов о свадьбах по ускоренной процедуре для тех, кто получили мобилизационные предписания. Кроме того, завысить оценки могло «смешение» призванных по мобилизации и добровольцев — для заключения брака в день подачи заявления не имеет значения причина, по которой будущий муж получил повестку на сборный пункт.

Вместе с тем, как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, около 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам. Но это как раз и есть повод для тревоги у «оставшихся»: мобилизация де-факто возобновляется, пусть и в «ограниченном» режиме. Так, хотя «основные мероприятия по частичной мобилизации в Якутии завершены», военкоматы будут дополнительно выдавать повестки гражданам взамен возвращённых. Об этом сообщил на брифинге военный комиссар республики Александр Авдонин. И, вероятно, такой же подход будет соблюдаться в других регионах. Вероятно, «донабор» будет также идти с небольшим превышением плана — уже на всякий случай.

Как отмечают аналитики проекта «СтатГраф-Россия», 20 сентября поисковики Яндекс и Google обработали десятки тысяч запросов «как получить алименты с мобилизованных» со всей России. Также они добавляют, что по анализу более 10 000 интернет-сообществ, включая паблики Вконтакте, Одноклассники, женские форумы и чаты в мессенджерах, «тысяч россиянок уже связались с военкоматами или приставами, чтобы передать данные об отцах своих детей для их мобилизации и последующего взыскания алиментов с боевых выплат».

То есть, вот эта дама из подмосковного Одинцово — не исключение, а скорее правило. Тысячи российских женщин — Za мобилизацию, в которой они увидели для себя шанс разом «расквитаться» с отцами своих детей за всё.

И это новый формат гендерных отношений такой — «сдай бывшего в военкомат, получи его “гробовые”»?

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