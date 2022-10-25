 

Жители Западного Мурино вышли на акцию протеста после ввода в микрорайоне первого автобусного маршрута

25.10.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поводом для массового собрания послужил запуск первого в Западном Мурино муниципального автобусного маршрута №856, следующего от станции метро Девяткино до Ручьевского проспекта.

По словам протестующих, узкие дороги в Мурино не предназначены для такого габаритного транспорта. Более того, появление автобуса создало дополнительный трафик на и без того загруженных улицах микрорайона. Акция продлилась несколько часов, после чего протестующие разошлись, а активное обсуждение создавшейся проблемы перетекло в социальные сети.

Так, в одном из муринских сообществ во «ВКонтакте» под новостью о появлении автобусов можно увидеть следующие комментарии местных жителей.

– Я привыкла ездить от дома до метро и обратно на такси. Было очень удобно, что машина забирала тебя прямо с остановки напротив станции. Теперь же всю остановку занимают автобусы, и такси негде остановиться. Почему никто никогда не думает о жителях, когда принимает такие решения? – пишет Диана З.

– По всей видимости, кто-то из приезжих урбанистов местным чинушам идею подкинул. Возможно даже тот, кудрявый. Давайте ещё трамваи запустим, вот здорово же будет! Итак стоишь в пробке по 30 минут, чтобы на КАД выехать, а вы автобусы запускаете. Нет слов, – возмутился Алексей Н.

– Сначала автобусы запустят, потом начнут платные парковки вводить, а закончится всё тем, что наши дома будут сносить, под предлогом, что это человейники, а Мурино в гетто иначе превратиться. Молодые не застали, а наше поколение уже через это проходило. Страшно, друзья, – высказалась Валентина М.

Глава администрации Мурино принёс извинения жителям за представленные неудобства, однако призвал принять сложившиеся условия и научиться жить в новой реальности. Планируется, что до конца года в микрорайоне запустят ещё пять автобусных маршрутов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.20 / Скандалы: Врио губернатора и мистер Хайд

22.09.22 / Зеленский и НАТО хотят превратить Украину в «большой Израиль»

28.03.21 / Житель Филиппин год прожил с лезвием ножа в груди

23.01.22 / ТЦ “Калита” в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

19.02.22 / Мнение: Бункерный диктатор Трюдо бросил войска на мирных протестующих

18.12.21 / На RT вышел фильм-расследование о дворце Валерия Рашкина

10.05.21 / Вера Брежнева, Кэти Перри, Деми Мур, Селин Дион, Кэти Холмс и другие отметили День Матери

13.08.21 / Видео: Темный дискообразный объект запечатлели над Нью-Йорком

10.02.21 / Дочь Брэда Питта Шайло отказалась от его фамилии

07.01.22 / Доходы Весов вырастут, Козерогов ждут перемены в жизни: большой гороскоп на первую половину 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика