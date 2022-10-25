Жители Западного Мурино вышли на акцию протеста после ввода в микрорайоне первого автобусного маршрута

Поводом для массового собрания послужил запуск первого в Западном Мурино муниципального автобусного маршрута №856, следующего от станции метро Девяткино до Ручьевского проспекта.

По словам протестующих, узкие дороги в Мурино не предназначены для такого габаритного транспорта. Более того, появление автобуса создало дополнительный трафик на и без того загруженных улицах микрорайона. Акция продлилась несколько часов, после чего протестующие разошлись, а активное обсуждение создавшейся проблемы перетекло в социальные сети.

Так, в одном из муринских сообществ во «ВКонтакте» под новостью о появлении автобусов можно увидеть следующие комментарии местных жителей.

– Я привыкла ездить от дома до метро и обратно на такси. Было очень удобно, что машина забирала тебя прямо с остановки напротив станции. Теперь же всю остановку занимают автобусы, и такси негде остановиться. Почему никто никогда не думает о жителях, когда принимает такие решения? – пишет Диана З.

– По всей видимости, кто-то из приезжих урбанистов местным чинушам идею подкинул. Возможно даже тот, кудрявый. Давайте ещё трамваи запустим, вот здорово же будет! Итак стоишь в пробке по 30 минут, чтобы на КАД выехать, а вы автобусы запускаете. Нет слов, – возмутился Алексей Н.

– Сначала автобусы запустят, потом начнут платные парковки вводить, а закончится всё тем, что наши дома будут сносить, под предлогом, что это человейники, а Мурино в гетто иначе превратиться. Молодые не застали, а наше поколение уже через это проходило. Страшно, друзья, – высказалась Валентина М.

Глава администрации Мурино принёс извинения жителям за представленные неудобства, однако призвал принять сложившиеся условия и научиться жить в новой реальности. Планируется, что до конца года в микрорайоне запустят ещё пять автобусных маршрутов.

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