 

Актер сериала “Кухня” Сергей Епишев тайно женился и стал отцом

25.10.2022, 19:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обычно звездам кино и сериалов трудно утаить подробности личной жизни: любой совместный выход или намек на беременность моментально просачивается в СМИ. Впрочем, актеру Сергею Епишеву, наиболее известному по роли заикающегося су-шефа Льва Соловьева в сериале СТС “Кухня”, это удалось. Оказывается, год назад у него родилась дочь, а на матери девочки он женился в секрете — актер до сих пор не раскрыл имя супруги. Завесу тайны Епишев приоткрыл в новом интервью изданию “Атмосфера”.

Хочется, чтобы ребенок был счастлив — и для этого надо не только сердце свое слушать, но и мозг, и понимать, что будет полезно, правильно. Пока для меня неожиданностей нет, но мне нравится наблюдать, как она совершает свои открытия в этом мире, – сказал он.

Актер признался. что к рождению детей относится как к чему-то сакральному.

Деторождение — это некое таинство. И можно сколько угодно планировать появление ребенка на свет, но это произойдет именно тогда, когда должно случиться. На мой взгляд, важно вместе с партнером обсуждать эту тему, быть внутренне готовыми к этому событию. 

Также актер поделился своими ожиданиями относительно будущего дочери.

Поскольку моя собственная дочь еще маленькая, ей год, то здесь я скорее смотрю в будущее. Я представляю, как это — быть отцом уже достаточно взрослой девочки девяти лет. Интересный опыт меня ждет. Вообще, с тех пор, как у меня появилась дочь, мне все чаще стали предлагать роли отцов.

Напомним, что гастрономическая комедия “Кухня” появилась на экранах в октябре 2012 года. За жизнью и отношениями персонала московского ресторана французской кухни “Claude Monet” следили миллионы телезрителей. О том, как живут актеры популярного ситкома 10 лет спустя, читайте в нашем материале.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10.22 / Great Wall превратил внедорожник Tank 500 в большой шестиколесный пикап Shanhai Poer

23.01.22 / Автохлам: что делать, если подержанный автомобиль оказался хламом

07.06.22 / Загадочные древние гробницы в Ликии продолжают удивлять археологов

25.06.22 / Новая коллекция духов Chanel будет содержать средство от вшей

27.05.21 / Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 выходит из строя

19.08.21 / Дженнифер Лопес хочет разорвать последние связи с Алексом Родригесом

15.10.22 / “Багровый остров”: театралы поражены злободневностю спектакля по запрещенной пьесе Булгакова

07.01.22 / Выглядят красиво даже без укладки: 5 модных женских стрижек, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

10.07.22 / Участникам ралли «Шёлковый путь» пришли квитанции со штрафами за нарушение скоростного режима

10.02.22 / Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика