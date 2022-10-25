Актер сериала “Кухня” Сергей Епишев тайно женился и стал отцом

Обычно звездам кино и сериалов трудно утаить подробности личной жизни: любой совместный выход или намек на беременность моментально просачивается в СМИ. Впрочем, актеру Сергею Епишеву, наиболее известному по роли заикающегося су-шефа Льва Соловьева в сериале СТС “Кухня”, это удалось. Оказывается, год назад у него родилась дочь, а на матери девочки он женился в секрете — актер до сих пор не раскрыл имя супруги. Завесу тайны Епишев приоткрыл в новом интервью изданию “Атмосфера”.

Хочется, чтобы ребенок был счастлив — и для этого надо не только сердце свое слушать, но и мозг, и понимать, что будет полезно, правильно. Пока для меня неожиданностей нет, но мне нравится наблюдать, как она совершает свои открытия в этом мире, – сказал он.

Актер признался. что к рождению детей относится как к чему-то сакральному.

Деторождение — это некое таинство. И можно сколько угодно планировать появление ребенка на свет, но это произойдет именно тогда, когда должно случиться. На мой взгляд, важно вместе с партнером обсуждать эту тему, быть внутренне готовыми к этому событию.

Также актер поделился своими ожиданиями относительно будущего дочери.

Поскольку моя собственная дочь еще маленькая, ей год, то здесь я скорее смотрю в будущее. Я представляю, как это — быть отцом уже достаточно взрослой девочки девяти лет. Интересный опыт меня ждет. Вообще, с тех пор, как у меня появилась дочь, мне все чаще стали предлагать роли отцов.

Напомним, что гастрономическая комедия “Кухня” появилась на экранах в октябре 2012 года. За жизнью и отношениями персонала московского ресторана французской кухни “Claude Monet” следили миллионы телезрителей. О том, как живут актеры популярного ситкома 10 лет спустя, читайте в нашем материале.