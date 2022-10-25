Он обещал вернуться: Генри Кавилл подтвердил, что снова сыграет Супермена

Британский актер Генри Кавилл подтвердил, что вернется к роли Супермена. Видеообращение к поклонникам он опубликовал у себя в социальных сетях – посмотреть его можно у нас в Telegram-канале.

Кавилл признался, что ждал, пока зрители посмотрят фильм “Черный Адам”, в котором он появляется в роли супергероя. Премьера “Черного Адама” с Дуэйном Джонсоном в главной роли состоялась в Нью-Йорке 12 октября. Генри Кавилл появился в сцене после титров в образе Супермена.

Я хотел подождать, прежде чем публиковать это, потому что хотел дать вам всем шанс посмотреть “Черного Адама”. Хочу официально объявить, что я вернулся к роли Супермена, — сказал артист.

Актер добавил, что его камео в последнем фильме — это “лишь малая часть” того, что предстоит увидеть фанатам.

Спасибо за ваше терпение, оно обязательно будет вознаграждено, – написал он под роликом.

Напомним, что Кавилл сыграл Супермена в четырех фильмах: “Человек из стали”, “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”, “Лига справедливости” и “Лига справедливости Зака Снайдера”. В 2018 году сообщалось, что артиста уволили из проекта. За возвращение актера во вселенную DC активно выступал сам Дуэйн Джонсон.

Камео героя помимо “Черного Адама” есть также в ленте “Шазам!” и сериале “Миротворец”, однако сам Кавилл в съемке этих сцен не участвовал. Последнее полноценное участие актера во вселенной DC было в фильме “Лига Справедливости Зака Снайдера”.