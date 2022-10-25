Мнение: Нужен ли раздельный сбор мусора, что нельзя класть в контейнер и использование строительных отходов

1. В России продолжают потихоньку вводить раздельный сбор мусора, однако споры о его целесообразности продолжаются. Читатели пишут (ссылка):



В 2014 был на германо-российском форуме, там представители бизнеса делились разными проблемами. И немцы говорили, чтобы мы не повторяли их ошибок: ручная сортировка с раздельным сбором – это очень дорого и неэффективно, всё равно приходится пересортировывать. В самой Германии там так один мусоровоз всё и сгружает вместе, но люди уже привыкли сортировать свой мусор, поэтому в дань традиции и для воспитания экологического мировоззрения оставляют раздельные мусорки. Кстати, тогда нам говорили, что под Санкт-Петербургом строится самый большой в Европе сортировочный завод. Глянул сейчас, под Москвой сейчас самый большой в Европе. Значит за 8 лет в России ещё понастроили больше. Повторюсь: раздельный сбор мусора — это профанация, из-за которой увеличивается вред природе, так как нужно затратить больше ресурсов на сбор и переработку.

2. Действительно, уже разделённый вами мусор в любом случае будут заново проверять и сортировать на заводе. Так что особой экономии труда тут не будет.

Однако эксперты по отрасли утверждают, что раздельный сбор мусора существенно повышает долю полезного вторсырья, которое можно выделить и заново использовать (ссылка):



…по экспертным оценкам, из смешанного мусора — то есть всего, что, не разбирая, мы кидаем в общий бак, — можно выделить только 5−10% вторсырья. Все остальное отправится либо на полигон, либо в печь. А ведь при этом на вторичную переработку можно пустить 40−80% всего, что оказывается в мусорке.

Иными словами, если потребители будут сами предварительно сортировать отходы, то для переработки останется гораздо больше полезного. Напомним, нацпроект “Экология” предполагает, что к 2024 году в России будут перерабатывать 36% отходов против 3% в 2018 году. Так что закономерно, что и экологи, и власти, и отдельные компании подчеркивают, как важно включать граждан в процесс сортировки. Тем более в России мусор сейчас предлагают разделять по самой простой схеме — контейнер для пищевых отходов, контейнер для всего остального. Никто не просит, как, например, в Германии или Японии отделять друг от друга стекло, пластик и бумагу и т. д.

Техпроцесс на мусоросортировочном заводе выглядит примерно так: мусоровоз привозит контейнер, крупногабаритный мусор вручную убирается, оставшееся содержимое направляют в сепаратор, который отделяет друг от друга пищевые отходы, мелкие предметы и предметы среднего размера, вроде бутылок. Потом сепарированные предметы вручную сортируются.

Если с самого начала исключить пищевые отходы, то мусор нужно будет меньше просеивать через сепаратор, и полезные предметы будут меньше повреждены, меньше пропитаются остатками пищи и меньше подвергнутся неблагоприятным химическим реакциям. Больше останется того, что можно переработать вторично, а не сжигать.

Кроме того, с общим мусором нежелательно смешивать крупные текстильные изделия, вроде одеял, поскольку они наматываются на детали сепаратора, что вынуждает останавливать его работу. Также текстиль пропитывается запахами и красками от пищевых отходов, что сложно устранить и что мешает направлять такое сырьё на вторичную переработку. Поэтому одежду рекомендуют сдавать отдельно, в специальные контейнеры (а не только для того, чтобы направить часть вещей в секонд-хенд).

Наконец, многие в курсе, что не следует выбрасывать в общий мусор предметы, содержащие токсичные вещества – градусники, батарейки, люминесцентные лампы и так далее. Если эти вещества смешаются с полезным вторичным сырьём, устранить их оттуда будет затруднительно.

3. Отдельная проблема – строительный мусор. Его очень много, ведь темпы строительства в России сейчас рекордные за всю историю. Однако строительные отходы используются у нас очень слабо (ссылка):

В России попросили использовать больше отходов в строительной отрасли и ЖКХ — к 2030 году доля вторсырья в этих сферах должна достигнуть 40 процентов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства страны.<…>

По данным экспертов, количество строительных отходов в России выросло более чем в восемь раз с 2010 года — ежегодно в стране появляется 96,3 миллиона тонн такого мусора. При этом повторно используется только 18 процентов от этого объема.

В сообщении правительства отмечается, что для увеличения доли повторного использования ресурсов планируют усовершенствовать законодательную базу, создать систему мониторинга обращения вторсырья, а также необходимую инфраструктуру вовлечения его в оборот и внедрить механизмы развития рынка вторичных ресурсов.