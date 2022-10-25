Мнение: Гражданская казнь боевого пидораса

Красовский в России перехватил едва не выпавшее из рук Бориса Моисеева знамя. До последнего времени именно Борис был единственным на всю РФ “официальным пидорасом”, так сказать, общепризнанным и уважаемым именно в этом качестве; с его безвременной смертью место едва не осталось вакантным – но нет, на роль “боевого пидораса партии” сразу же выдвинулся Антон Красовский, и замена казалась безукоризненной. Красовский моложе, речистее, веселее. Он был очень удобен для всех в качестве живого оправдания, как в любимой фразе антисемитов “Да нет, какой же я антисемит – у меня есть даже друг-еврей”; тут было коллективное оправдание для всей страны, подогнанное гением главного боевого пиараса всей страны Сергея Кириенко: “Да нет, какие же мы гомофобы – мы же всей страной Красовского смотрим!”

Но – и вышел облом. Боюсь, дни Сергея Кириенко в администрации подходят к концу: страна примитивизируется настолько стремительно и необратимо, что уже не выносит вообще никаких гениальных пиар-ходов, даже боевые двухходовки уже не проходят, оказываются “слишком сложными”. В итоге даже взлелеянный годами на смену “Главному Гею Номер Один” Красовский пошел под списание в один миг, разменянный на какую-то минутную слабость режима – когда режиму зачем-то захотелось показаться в мире чуть менее кровожадным, чем он является на самом деле.

То, что это была именно слабость, а не смена тренда – подтверждает выбор показательной жертвы. В ситуации, когда людоедские высказывания сыплются из кучи озверевших пастей десятками в день, по телевизору, по радио и по Ютубу, не говоря уж о Телеграме – придрались именно к Красовскому, то есть сдали “кого не жалко”. Сдали, очевидно, желая убить двух зайцев разом: и какие-то сиюминутные приличия продемонстрировать, и от “боевого гея”, смущающего “бойцов”, бьющихся день и ночь с “Гейропой”, избавиться.

Режим опростился настолько, что требует однородности во всем – никаким красовским со “сложной биографией” в его рядах уже не место.

В целом, конечно, сложно сдержать злорадство – ведь на Красовской реально клейма негде ставить; но поразительно сама ситуация – когда элементарный (в нормальной стране) акт социальной гигиены, внезапно совершенный главой RT, производит совершенно сногсшибательное впечатление на всех наблюдателей. Ну надо же, “выгнали из гестапо за жестокость!” Выгнали с Рашатудей за бесчеловечные призывы! Люди сидят, гадают – что ж теперь-то будет – Оттепель? Перестройка? Россия перестанет стремиться воссоздать на всей территории Украины аналог блокадного Ленинграда (по которому одновременно режим уже несколько месяцев режим льет крокодиловы слезы)?

Да ничего не будет. Блюстительница нравственности Симоньян, еще недавно вслух по ТВ мечтавшая о ядерной войне; как говорится, самим-то не смешно?

Беда России не в пропагандистах, потерявших человеческих облик и открыто требующих расправ над детьми; беда в том, что сама страна совершает жестокость за жестокостью – и не думает останавливаться.