Вязаные шапочки-бини, “рыбацкая” шляпа и бейсболка: лучшие модели головных уборов на осень-зиму

Сезон осень-зимы — период, когда наблюдается снижение температуры, а значит, нужно утепляться. Но какой головной убор предпочесть, когда выбор настолько огромен, что разбегаются глаза? Рассматриваем самые трендовые варианты.

Вязаная шапочка-бини

Отдавайте предпочтение шапочкам-бини ярких и насыщенных, даже кислотных оттенков. Пусть такой головной убор станет акцентной вещью в вашем образе и сделает лук более позитивным и жизнеутверждающим.

Берет

Если вам больше по душе классика, тогда смело доставайте из шкафа старый добрый берет. Он никогда не выходит из моды. В прошлом году такой головной убор носили набок, как это делают француженки. В текущем сезоне вы сами решаете, как носить берет.

Ковбойская шляпа

Для создания лука в повседневном стиле используйте ковбойскую шляпу. Такой головной убор лучше всего сочетать с джинсами и с другими изделиями из денима. В контексте данного лука будут уместны из обуви ботинки-казаки.

“Рыбацкая” шляпа

Панамка — это головной убор как для лета. Однако есть и осенние модели. Они отличаются от летних материалом. В данном случае, когда на улице прохладно, актуальным становится изделие из меха. Такой аксессуар прекрасно интегрируется как в повседневный, так и в офисно-деловой лук.

Бейсболка

Этот головной убор уже давно перестал быть частью униформы спортсменов. Теперь бейсболку носят все: простые парни и девушки. Интересно, что отныне такой головной убор нужно сочетать на контрасте с элегантной одеждой. Благодаря этому лук получается более стильным и современным. Если есть возможность, надевайте бейсболку с логотипом известного бренда (только если это не дешевая подделка).

Шляпа

Вы не ошиблись: речь идет о простой шляпе с относительно широкими полями. Она может быть любого цвета и с любым декором.

Главное, чтобы по дизайну такое изделие вписывалось в образ и сочеталось с другой одеждой.