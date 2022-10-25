Стрижка “гарсон” станет главным трендом 2023 года: почему ее стоит выбрать женщине после 45

Стрижка «гарсон» снова возвращается в моду и обещает быть одним из самых популярных трендов предстоящих сезонов. И это заслуженно, поскольку она отличается красотой и изысканностью, эффектностью и креативностью. А еще она является омолаживающей, поэтому идеально подойдет женщинам за 45.

Концепция

В переводе с французского прическа «гарсон» означает «мальчишескую стрижку». Речь идет о коротких волосах, которые прилегают к голове и имеют одинаковую длину по всей поверхности. Наличие челки не является принципиальным, поэтому прическу можно носить, как с этим элементом, так и без него. Структура волос также не имеет значения, поскольку прямые пряди и вьющиеся небольшие локоны смотрятся одинаково стильно и привлекательно.

Преимущества

Их очень много, и в первую очередь хочется сказать о красоте и оригинальности стрижки. Она подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов, но для дам среднего возраста этот выбор будет наиболее правильным. Суть в том, что волосы очень удачно обрамляют лицо, что позволяет скрыть некоторые мимические морщинки, а также открывает взгляд.

Стоит также обратить внимание на гармоничное сочетание седых волос с этой моделью прически. И если у вас есть седые волосинки или ваши волосы обрели серебристый цвет, гарсон будет именно тем. что вам нужно.

Преимуществом также является то, что стрижка не требует длительной укладки. Достаточно нанести на волосы немного стайлингового средства, и вы сможете уложить прическу практически за несколько минут (а то и секунд). Прическа является универсальной в плане использования, поскольку замечательно смотрится в качестве повседневной и не менее эффектно выглядит в качестве нарядной.

Плюсом также является то, что вы можете постоянно менять ее форму. В зависимости от вашего настроения волосы могут быть прямыми или вьющимися, с челкой или без (ее можно поднять или зачесать по направлению от лица).

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Правила ухода

Особых правил нет, поскольку стрижка является максимально практичной. Достаточно регулярно мыть голову и выкладывать пряди в зависимости от желания. Высыхают волосы быстро, поскольку они имеют небольшую длину. Как уже было сказано, на укладку вы потратите не более нескольких минут. Преимущество заключается и в том, что вы можете сделать укладку даже без расчески. Достаточно провести пальцами по волосам и оформить их в нужную форму, и эффект будет потрясающим.

Посещать салон нужно регулярно, поскольку форма нуждается в постоянной коррекции. Однако, если у вас не хватит времени, ничего страшного не произойдет, поскольку даже слегка отросшие волосы будут выглядеть привлекательно (разве что прическу с трудом можно будет назвать «гарсоном» из-за потери концепции).

Вместо заключения

Если вы являетесь поклонницей именно коротких стрижек, а также являетесь смелой и активной женщиной, остановите свой выбор именно на этой модели причесок. Она гармонично сочетается с любым образом, всегда выглядит нарядной, а также подчеркивает красоту ваших прекрасных черт лица и, что немаловажно, скрывает возраст.

С такой стрижкой вы всегда будете молодой и красивой.