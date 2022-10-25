Заброшенная могила: Хулиган Федя из «Операции Ы» умер в полной нищете

Алексей Смирнов запомнился зрителям ролью в «Операции «Ы»», где он воплотил образ харизматичного персонажа Феди. Однако, как оказалось, всенародно любимый актер умер в полной нищете, а от его заброшенной могилы ничего не осталось.

Заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов долгое время играл комедийные роли, особенно запомнившись зрителям образом харизматичного хулигана Феди в картине «Операция Ы» 1965 года. Позже он успешно воплотил на экране и драматические роли, например, в фильме «В бой идут одни старики». Однако это не помогло звезде кинематографа стать обеспеченным человеком. Партнер по ленте о войне Леонид Быков был близким другом Смирнова. Поэтому его трагическая гибель в автокатастрофе в 1979 году очень сильно пошатнула здоровье звезды.

Склонный к злоупотреблению алкоголя Алексей Смирнов ушёл в запой, после чего его госпитализировали в Мариинскую больницу с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, недостатком кровообращения, одышкой и наличием жидкости в лёгких. Несмотря на огромную популярность, «хулигана Федю» из «Операции «Ы»» никто даже не навещал за две недели пребывания в медицинском учреждении. После улучшения его состояния здоровья в день выписки Смирнов, по одной из версий, тайком от врачей выпил бутылку коньяка, которая стала для него последней.

7 мая 1919 года артист скончался на 60-м году жизни, и, как оказалось, за все время карьеры не накопил денег даже себе на похороны. Хоронили звезду с миллионами поклонников по всему Советскому Союзе на деньги, собранные соседями. Алексей Смирнов жил достаточно уединенно, поэтому его последнее желание стало известно только после церемонии погребения. Оказывается, звезда «Операции «Ы»» хотел, чтобы на его похоронах играл вальс «На сопках Манчжурии» , но известно об этом стало значительно позже. Местом его последнего пристанища стало Южное кладбище в Санкт-Петербурге. Однако за могилой умершего в нищете актера никто долгое время не ухаживал, и от нее ничего не осталось.