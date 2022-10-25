 

На востоке Москвы возводят семь новостроек на месте снесенных домов

25.10.2022, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве продолжается реализация программы реновации. При этом используется принцип так называемого волнового переселения из-за плотной городской застройки – в существующем квартале строят новые дома, куда переезжают люди, а их прежние дома сносят, на месте которых возводят новостройки для новых переселенцев.

В настоящий момент
в рамках программы реновации дома на месте снесенных жилых зданий строят в каждом столичном округе, в том числе Восточном административном округе (ВАО), где возводят семь новостроек. Там квартиры получат около четырех тысяч человек.

Еще 23 дома на востоке Москвы находятся на этапе проектирования. Их тоже построят на месте снесенных жилых зданий.

“Сейчас в ВАО ведется заселение 24 новостроек. Новые квартиры в них получили свыше 9 тысяч жителей”, – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Тем временем в Западном административном округе (ЗАО) Москвы строят девять многоэтажек на месте снесенных домов. Кстати, этот округ является одним из лидеров по возведению большого числа новостроек на месте демонтированных жилых зданий. За все время в рамках программы реновации в ЗАО снесли 23 старых дома.

“Сейчас на западе Москвы строится 19 жилых домов площадью 378,1 тысячи квадратных метров. 26 новостроек уже ввели в эксплуатацию”, – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В Москве дома демонтируют по технологии “умного сноса”, основными принципами которого являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов.

В 2022 году равнозначные квартиры по программе реновации предложили более чем 21 тысяче жителей 138 старых домов. Свыше 20 тысяч человек уже определились с жильем для переезда, а 17,7 тысячи – уже заключили договоры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01.22 / Мнение: Шугалей о выборах в Ливии

23.09.20 / Рита Дакота смогла вернуться в Россию после инцидента с положительным тестом на коронавирус в Турции

14.01.22 / В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры

04.09.22 / Британцы «на грани» — двум из пяти семей не хватает средств на продукты

23.08.22 / Китай закупает всё больше энергоресурсов из России, несмотря на украинский конфликт

06.09.22 / Алекс Родригес расстался с возлюбленной после года отношений

14.02.22 / Победительница шоу “Голос” Дина Гарипова объявила о беременности

24.08.22 / Российские рыбаки на Курилах чуть не разобрали американскую подлодку с ядерным оружием

04.03.22 / Измены Ростоцкого, последствия страшной аварии и крест на личной жизни: что стало с актрисой Яковлевой

20.03.22 / Выглядит провинциально – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика