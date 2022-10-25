 

Пророссийский президент Хорватии проигнорировал саммит, посвящённый Украине

25.10.2022, 18:02, Разное
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Президент Хорватии Зоран Миланович воздержался от участия в посвящённом Украине международном саммите в Загребе и отказался от встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как пишет «Украинская правда», Миланович, «известный своими пророссийскими взглядами», объяснил свои решения формальными причинами.


AP

Президент Хорватии Зоран Миланович воздержался от участия в посвящённом Украине международном саммите в Загребе и отказался от встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как пишет «Украинская правда», «политик, известный своими пророссийскими взглядами», объяснил свои решения формальными причинами: по поводу саммита он заявил, что не видит необходимости в участии, поскольку это парламентская, а не президентская инициатива, а отклонение встречи с Пелоси объяснил тем, что его график на этот день уже невозможно было изменить. 

В то же время во время поездки в город на побережье Адриатического моря в этот день Миланович сказал, что через две недели Пелоси «не будет тем, кем она есть сейчас, потому что республиканцы одержат уверенную победу» на выборах 8 ноября.

Миланович также заявил, что видит «много цинизма и неискренности в отношении украинского народа и войны» и не хочет принимать в этом участия.

«В конце концов США и РФ придётся сесть за стол переговоров, потому что они ведут марионеточную войну за Украину, а украинский народ платит за это ужасную цену. Не знаю, почему никто не решается говорить об этом открыто, но это правда», — заявил Зоран Миланович.

Как отмечает издание, позиция правительства Хорватии в отношении Украины кардинально отличается от взглядов президента. Зоран Миланович является одним из наиболее благосклонных к Москве топ-руководителей стран ЕС, наряду с премьером Венгрии Виктором Орбаном. 


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