Вашингтон откровенно врёт американцам об украинском конфликте, утверждает прокремлевский “эксперт”

Многолетний опыт Вашингтона по части лжи и обмана можно наблюдать и в отношении украинского конфликта, уверен старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по вопросам обороны и внешней политики Тед Карпентер. Как пишет он в статье для The American Conservative, кампания по дезинформации американцев строится на ложных утверждениях о том, что российская спецоперация была абсолютно неспровоцированной, Украина является бастионом свободы и демократии, а жестокий самовластный сосед посягает на неё.



AP

США могут похвастаться многолетним опытом в том, что касается распространения лжи и обмана о международных целях Вашингтона и о характере его зарубежных сателлитов, уверен старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по вопросам обороны и внешней политики Тед Карпентер. Как пишет он в статье для The American Conservative, американские администрации одна за другой регулярно обеляли своих авторитарных зарубежных клиентов вроде никарагуанца Анастасио Сомосы Дебайле, египтянина Хосни Мубарака, а также сирийских экстремистов, и теперь это продолжается в нынешней американской кампании дезинформации о вооружённом конфликте на Украине.

Как отмечает автор материала, лживые аргументы американской пропаганды настолько очевидны и отвратительны, что иначе как чудовищной ложью их назвать нельзя. Первая наглая ложь — это заявление о том, что российская военная операция на Украине была абсолютно неспровоцированной. Согласно этому повествованию, ничто из того, чем занимались Киев, Соединённые Штаты или НАТО, не угрожало РФ и ни в коей мере не способствовало начавшейся трагедии.

В своём самом первом заявлении по поводу спецоперации Москвы президент Байден категорически утверждал, что российское наступление является «неспровоцированным и неоправданным». На следующий день он назвал российскую спецоперацию «жестокой, неоправданной, ненужной и неспровоцированной атакой на народ Украины». Повторяемое как заклинание слово «неспровоцированный» вскоре стало главным элементом той интерпретации событий, которую администрация, её союзники из СМИ и внешнеполитический истэблишмент скармливают мировой общественности.

Довод о том, что они ничем не спровоцированы, пишет Карпентер, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем является откровенной ложью. Авторитетные аналитики более четверти века предупреждали, что расширение НАТО на восток вплоть до российских границ ни к чему хорошему не приведёт, кто бы ни находился у власти в Москве, потому что этот шаг по своей сути создаёт угрозу РФ и попирает её важные интересы. Но американские администрации одна за другой беззаботно и презрительно отмахивались от этих советов действовать сдержанно и осторожно. Буш, Обама, Трамп и Байден со своими помощниками настаивали на принятии Украины в НАТО, хотя Кремль неоднократно и настойчиво предупреждал их, что, пойдя на такой шаг, они пересекут красную черту и спровоцируют кризис. Существуют также заслуживающие доверия данные о том, что американские и украинские разведчики осуществляют совместные кибератаки против российских целей, поэтому утверждения о том, что такие действия не являются провокацией, это абсолютная бесчестность и непорядочность.

Вторая наглая ложь состоит в том, что Украина является либеральной демократической страной, а посему само её существование в качестве примера для постсоветского пространства приводит в ужас Владимира Путина и его ближайшее окружение. США и их идеологические союзники проводят скоординированную пропагандистскую кампанию, настаивая, что Украина является бастионом свободы и демократии, а жестокий самовластный сосед посягает на неё.

Но представление об Украине как о демократии, тем более как о либеральной демократии, опровергается множеством фактов. Даже в первые годы после «майданной революции» было множество тревожных примеров поведения Киева. Новое правительство президента Петра Порошенко ввело обременительные правила цензуры, запугивало и даже бросало за решетку критиков режима, обстреливало гражданское население в отделившихся от Украины Донецкой и Луганской областях, систематически занималось коррупцией, которая стала настоящим проклятием для Украины после обретения ею независимости в 1991 году. Такие тенденции сохранились и при действующем президенте Владимире Зеленском.

По меркам одной только коррупции и политических свобод Украина не являлась либеральной демократией даже до начала вооружённого конфликта с Россией. Опубликованный в начале 2022 года организацией Transparency International ежегодный доклад о коррупции должен был отрезвляюще подействовать на заступников Киева. Эта организация оценила 180 стран по показателям коррупции по шкале от 1 до 180. На первом месте стоит государство с минимальной коррупцией. Украина заняла в этом рейтинге 122-ю позицию.

Freedom House в вышедшем в начале 2022 года докладе о политических свободах назвал Украину «частично свободной» страной. К этой же категории отнесены государства, где правят весьма сомнительные режимы, например, Филиппины. Но и эта оценка очень щедрая. Согласно многочисленным источникам, с началом конфликта события на Украине продемонстрировали серьёзное ухудшение ситуации в области политических свобод. Зеленский объявил вне закона оппозиционные политические партии, закрыл почти все оппозиционные СМИ, бросил за решётку многих критиков и даже чиновников из собственной администрации, назвав их пророссийскими предателями. Появилось множество заслуживающих доверия сообщений о пытках в политических тюрьмах и о карательных отрядах правящего режима, которые безнаказанно действуют по всей стране.

Зеленский с коллегами нетерпимо относится к внутренним и зарубежным критикам. Его готовность запугивать и карать иностранных критиков стала предельно очевидна этим летом, когда украинский государственный Центр противодействия дезинформации, который частично финансируется из денег американских налогоплательщиков, опубликовал «чёрный список» таких оппонентов. В него включили многих видных американцев, в том числе профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, ведущего Fox News Такера Карлсона, бывшего члена конгресса Тулси Габбард и старшего научного сотрудника Института Катона Дуга Бэндоу. Зловещий и угрожающий характер этого чёрного списка стал ещё понятнее в конце сентября, когда Центр противодействия дезинформации опубликовал обновлённый список из 35 главных критиков с их адресами. Авторы этого списка назвали критиков «дезинформационными террористами» и «военными преступниками».

«Всепроникающая и бесчестная пропагандистская кампания Вашингтона явно будет продолжена, а выступающие за войну новостные СМИ будут бессовестно этому способствовать и помогать. В связи с этим уместно задать вопрос: очнётся ли американский народ, поймёт ли он, что его в очередной раз обманывают, рассказывая о сомнительном американской вмешательстве за рубежом в интересах ещё более сомнительного иностранного вассала», — заключает автор материала.