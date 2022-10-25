 

Мнение: Узурпация власти

25.10.2022, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По какой-то неясной мне причине сильно глючит интернет. Поэтому могу дать не полный текст лонгрида, а ссылку на него в Телеграм.

Итоги 20 съезда КПК, на мой взгляд, показывают, что Китай проиграл гонку за лидерство в мире. Фактический захват власти группой Си Цзиньпина демонстрирует провал всей предыдущей десятилетней политики и неспособности реализовывать ее иными средствами. Почему – давайте посмотрим.

Начало кризиса современного Китая, как и России, можно датировать 2008 годом. Оба кризиса оказались очень близки при всей непохожести самих систем: российская модель развития (и выстроенная под нее структура власти и управления) была ориентирована на экспорт продукции низкого передела — сырья, проще говоря. Модель Китая была тоже экспортной, но ориентированной на вывоз продукции с более высокой добавленной стоимостью — то есть, промышленной продукции.

Далее>>> https://t.me/a_nesmijan_longread/105

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.20 / Мнение: Белоруссия перешла на осадное положение

28.04.21 / NHS популярнее королевы: почему британцы так любят свою систему здравоохранения

26.03.21 / Собянин предложил распилить контейнеровоз, перегородивший Суэцкий канал

12.01.22 / Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня

20.08.20 / Максим Марцинкевич (Тесак) вошёл в состав белорусского Координационного совета по передаче власти

04.03.22 / Студента МГУ отчислили за слишком малое пожертвования на строительство церкви

25.02.22 / Со съемочной площадки сериала “Корона” украли 200 предметов реквизита на 17,5 миллионов рублей

29.06.21 / Розовые платья в коллекциях Valentino, Molly Goddard и других брендов в 2021 году – для тех, кто любит романтическое очарование

03.10.22 / Княгиня Шарлен выехала за пределы Монако одна впервые после продолжительной болезни

13.01.22 / Мнение: О ковидной смертности в Москве… Неожиданный взгляд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика