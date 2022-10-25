Мнение: Узурпация власти

По какой-то неясной мне причине сильно глючит интернет. Поэтому могу дать не полный текст лонгрида, а ссылку на него в Телеграм.

Итоги 20 съезда КПК, на мой взгляд, показывают, что Китай проиграл гонку за лидерство в мире. Фактический захват власти группой Си Цзиньпина демонстрирует провал всей предыдущей десятилетней политики и неспособности реализовывать ее иными средствами. Почему – давайте посмотрим.

Начало кризиса современного Китая, как и России, можно датировать 2008 годом. Оба кризиса оказались очень близки при всей непохожести самих систем: российская модель развития (и выстроенная под нее структура власти и управления) была ориентирована на экспорт продукции низкого передела — сырья, проще говоря. Модель Китая была тоже экспортной, но ориентированной на вывоз продукции с более высокой добавленной стоимостью — то есть, промышленной продукции.

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