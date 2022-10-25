 

Яна Гладких, Александр Носик, Марюс Вайсберг и другие звезды с детьми на премьере мультфильма

25.10.2022, 17:53, Разное
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В кинотеатре “Формула кино на Кутузовском” прошла премьера нового анимационного фильма для всей семьи “Большое путешествие. Специальная доставка”. Это продолжение анимационного хита 2019 года “Большое путешествие” с теми же главными персонажами – зайцем Оскаром и медведем Мик-Миком. 

На закрытый кинопоказ многие гости, в том числе селебрити, пришли семьями. Первыми фильм увидели Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Елена Борщева и Валерий Юшкевич, Дмитрий Красилов, Лянка Грыу, Алена Чехова, Сергей Мезенцев, Александр Носик, Владимир Маркони, Снежина Кулова, Гавриил Гордеев, Григорий Калинин и другие.

Снежина КуловаГавриил Гордеев

Прошло время с тех пор, как заяц Оскар и медведь Мик-Мик в компании своих друзей вернули домой маленького панду. С тех пор жили они спокойно и размеренно. Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар организовал в лесу американские горки. И вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает корзину с малышом гризли! Кто-то снова перепутал адреса, а разбираться с этим придется кому? Конечно, Мик-Мику и Оскару! В компании друзей они отправляются в новое путешествие – теперь, чтобы вернуть домой малыша гризли.

Наталья Бардо и Марюс ВайсбергСергей МезенцевАлександр НосикЛянка ГрыуЕлена Борщева и Валерий ЮшкевичАлена ЧеховаВладимир МаркониДмитрий Красилов


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